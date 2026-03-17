عمر مرموش يسعى لتحقيق إنجاز 4 مصريين في دوري أبطال أوروبا

يستعد عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي للدخول في قائمة خاصة بالالاعبين المصريين في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد .

ويلعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مواجهة مصيرية مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، على ملعب الاتحاد في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا

ويتطلع عمر مرموش لتسجيل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث لم يسبق له تسجيل هدف خلال 7 مشاركات في الشامبيونز ليج.

ويسعى مرموش للدخول لقائمة اللاعبين المصريين الذين سجلوا في بطولة دوري أبطال أوروبا وعلى رأسهم محمد صلاح.

وسجل محمد صلاح 49 هدف خلال مشواره مع ليفربول وتشيلسي وروما وبازل السويسري.

وضمت القائمة كلا من أحمد حسام ميدو صاحب الهدفين في بطولة الشامبيونز ليج بجانب محمد النني وأحمد حسن كوكا الذين سجلا هدف وحيد.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو في موقف مريح نسبيًا بعدما حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وتمكن الفريق الملكي من الانتصار بثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي ثلاثية مميزة في شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة قبل مواجهة الإياب في إنجلترا.