غياب نيمار.. أنشيلوتي يعلن قائمة منتخب البرازيل لمواجهتي فرنسا وكرواتيا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، اليوم الاثنين، قائمة "السليساو" لخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي في مارس أمام فرنسا وكرواتيا.

واستبعد كارلو أنشيلوتي، اللاعب نيمار من مباريات البرازيل الودية في الولايات المتحدة هذا الشهر، حيث يعاني القائد السابق من صعوبة في استعادة لياقته البدنية منذ إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أكتوبر 2023.

وستلعب البرازيل ضد فرنسا في بوسطن في 26 مارس، وضد كرواتيا في أورلاندو بعد أربعة أيام.

وقال كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، اليوم الاثنين: "هذه تشكيلة تضم لاعبين يتمتعون بكامل لياقتهم البدنية، ولقد عانينا من إصابات مهمة للاعبين مثل إيدر ميليتاو، وبرونو جيماريش، وإستيفاو، ورودريجو.

ومن المقرر الإعلان عن تشكيلة كأس العالم في 18 مايو، وستكون آخر مباراة ودية للفريق في 31 مايو ضد بنما في ريو دي جانيرو.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)، بينتو (النصر)، إيدرسون (فنربخشة)

خط الدفاع: أليكس ساندرو (فلامينجو)، دانيلو (فلامينجو)، ليو بيريرا (فلامينجو)، بريمر (يوفنتوس)، دوجلاس سانتوس (زينيت سان بطرسبرج)، جابرييل ماجالهايس (أرسنال)، إيبانيز (الأهلي السعودي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، ويسلي (روما).

خط الوسط: أندريه سانتوس (تشيلسي)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، دانيلو (بوتافوجو)، فابينيو (الاتحاد السعودي)، جابرييل سارا (جلطة سراي).

خط الهجوم: إندريك (ليون)، جواو بيدرو (تشيلسي)، جابرييل مارتينيلي (أرسنال)، إيجور تياجو (برينتفورد)، لويز هنريكي (زينيت سان بطرسبرج)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، رافينيا (برشلونة)، ريان (بورنموث)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).