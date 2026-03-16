أنشيلوتي يكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد وتجربته الجديدة مع البرازيل

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن دوافع رحيله عن ريال مدريد، مشيرًا إلى أن فرصة قيادة “السيليساو” كانت التحدي الذي دفعه لقبول مهمة جديدة بعد سنوات من النجاح في سانتياجو برنابيو.

وتحدث أنشيلوتي عن إعجابه بفي دي فالفيردي، بعد هاتريك مذهل سجله مؤخرًا، معبّرًا عن رغبته في رؤيته ضمن صفوف منتخب البرازيل بطريقة طريفة: “من المؤسف أنه لا يملك جواز سفر برازيلي!”.

وأكد أن قدرات فالفيردي التهديفية لم تعد مفاجأة بالنسبة له.

وحول مواجهة ريال مدريد المرتقبة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، أعرب أنشيلوتي عن ثقته في قدرة فريقه السابق على التأهل، مؤكدًا أن السر يكمن في الدفاع الجيد والحفاظ على التوازن طوال المباراة.

وأوضح أنشيلوتي أن تواصل الإدارة واللاعبين مع الفريق السابق مستمر، مشيدًا بدور فلورنتينو بيريز وحرصه على متابعة اللاعبين بعد المباريات الكبرى.

وأشار أيضًا إلى التحديات التي يواجهها ريال مدريد حاليًا، مع رحيل الجيل القديم وضرورة تكيّف الجيل الجديد، مؤكدًا أن وصول مبابي كان رائعًا، لكن استعادة التناغم في الفريق يحتاج إلى صبر وتفاصيل دقيقة لتحقيق البطولات.