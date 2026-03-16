الفرص تضاءلت.. موقف نيمار من المشاركة في كأس العالم مع البرازيل

تضاءلت فرص نيمار في المشاركة ببطولة كأس العالم القادمة بعد أدائه المتواضع مع فريقه سانتوس في مباراة غريمه كورينثيانز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

كانت هذه المباراة الأخيرة لنيمار قبل أن يعلن مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي عن قائمته لخوض مباراتين وديتين هامتين يوم الاثنين، ويُعد نيمار  الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفًا.

ستكون مباراتا البرازيل ضد فرنسا وكرواتيا في الولايات المتحدة آخر مباراتين قبل أن يعلن أنشيلوتي عن تشكيلته النهائية في مايو لكأس العالم، التي تُقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

افتتح ممفيس ديباي التسجيل لكورينثيانز يوم الأحد في الدقيقة 19 على ملعب فيلا بيلميرو. وعادل غابرييل باربوسا النتيجة بعد أربع دقائق.

كانت أفضل فرصة لنيمار في مباراة الأحد رأسية في الشوط الثاني مرت بجوار القائم، وعانى مهاجم سانتوس من صعوبة في المراوغة ولم يسدد على المرمى.

وأعلن النادي أن اثنين من موظفي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حضرا المباراة في سانتوس.

وقال نيمار، الذي بدا عليه الإحباط، للصحفيين بعد المباراة في سانتوس: "أتمنى العودة إلى المنتخب الوطني والمشاركة في كأس العالم، لكن الأمر ليس بيدي، سواء كنت هناك أم لا، سأشجع البرازيل دائمًا".

وقال أنشيلوتي بأنه لن يضم إلى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلا اللاعبين الذين يتمتعون بكامل لياقتهم البدنية، كما أشار إلى أن بعض اللاعبين لا يحتاجون إلى اختبارات، مما يُبقي لدى نيمار بعض الأمل في الانضمام إلى التشكيلة النهائية حتى لو لم يُستدعَ للمباراتين الوديتين القادمتين.

تعرض نيمار لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في أكتوبر 2023، وخضع لعملية جراحية أخرى في الركبة في ديسمبر، إذ لعب أقل من 10 مباريات مع سانتوس هذا العام، لكنه أظهر لمحات مما يُمكنه تقديمه للمنتخب البرازيلي.

وفي فبراير، دخل قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ نادي سانتوس بعد تسجيله هدفين في فوز 2-1 على فاسكو دا جاما في الدوري البرازيلي.

ويخشى مشجعو نيمار أن يكون قراره بالغياب عن مباراة ميراسول يوم الثلاثاء، في مباراة أخرى بالدوري البرازيلي، قد حرمه من المشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن أنشيلوتي لم يُبلغ بغياب المهاجم إلا قبل ساعات قليلة من المباراة على ملعب خوسيه ماريا دي كامبوس مايا الذي يتسع لـ19 ألف متفرج.

