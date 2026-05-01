تشييع جثمان عمرو النقلي من مسجد حسن الشربتلي إلى مثواه الأخير.. صور

شُيّع جثمان عمرو محمد النقلي، نائب رئيس بنك مصر، من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، عقب صلاة الظهر، بعد وفاته إثر حادث أليم.

وأدى العشرات من الأهل والأصدقاء صلاة الجنازة على الراحل داخل المسجد، قبل تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على الحاضرين.

وكان عمرو النقلي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ويُعد من القيادات المصرفية البارزة، حيث امتلك مسيرة مهنية حافلة بالعطاء في القطاع المصرفي، وأسهم بخبراته الواسعة في تطوير منظومة العمل البنكي ودعم خطط النمو والتوسع.

وشغل الراحل عددًا من المناصب المهمة خلال مشواره المهني، وحقق العديد من النجاحات التي تركت بصمة واضحة في الأداء المؤسسي.