موعد مباراة الأهلي والزمالك

يبحث الملايين من عشاق كرة القدم، موعد مباراة الاهلى والزمالك، والتي تقام مساء اليوم الجمعة، إلى استاد القاهرة الدولي، حيث تتجدد المواجهة التاريخية بين الأهلي والزمالك في قمة كروية مرتقبة تنطلق في تمام الثامنة مساء، في لقاء يحمل طابعا تنافسيا خاصا لا يقبل القسمة على اثنين.

ومع تصاعد الحماس الجماهيري، يشهد محيط الاستاد حالة من النشاط المكثف، وسط استعدادات أمنية مشددة تهدف إلى تأمين المباراة وخروجها بالشكل اللائق، تنفيذا لتوجيهات القيادات الأمنية، حيث تم تطبيق خطة انتشار دقيقة تشمل تعزيز التواجد الأمني في جميع الطرق المؤدية إلى الاستاد.

وشهدت مداخل ومخارج الاستاد انتشارا مكثفا لقوات الأمن، إلى جانب تنظيم حركة الجماهير لضمان سهولة الدخول، ومنع التكدسات، خاصة مع اشتراط حمل التذاكر وبطاقة المشجع «Fan ID». كما تم الاعتماد على منظومة تأمين متكاملة ترتكز على عدة نطاقات تبدأ من محيط الاستاد وصولا إلى المدرجات وأرضية الملعب.

وتم تفعيل بوابات إلكترونية حديثة للكشف عن المعادن، مع فرض رقابة صارمة لمنع دخول أي أدوات محظورة، مثل الألعاب النارية أو اللافتات غير المصرح بها، في إطار الحفاظ على سلامة الجماهير واللاعبين. كما جرى تخصيص ممرات منفصلة لدخول جماهير الفريقين، لمنع أي احتكاك، إلى جانب الاعتماد على كاميرات مراقبة متطورة تغطي كافة أرجاء الاستاد.

وفي السياق ذاته، دعت الجهات المنظمة الجماهير إلى الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة، مؤكدة التعامل بحزم مع أي تجاوزات قد تؤثر على سير المباراة.

على الصعيد الفني، يخوض الأهلي مواجهة الليلة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، في مباراة تمثل أهمية كبيرة للفريق الأحمر على مستوى المنافسة.

ويسعى الأهلي إلى استعادة توازنه ومصالحة جماهيره بعد خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، كما يدخل اللقاء واضعا نصب عينيه الحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب، أو على الأقل ضمان مقعد مؤهل للمشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل.

ويدرك الأهلي أن الفوز في لقاء القمة سيبقي على آماله قائمة حتى الجولات الأخيرة، بينما قد يؤدي التعادل إلى تقليص حظوظه بشكل كبير، في حين أن الهزيمة قد تعقد موقفه وتهدد مشاركته القارية، سواء في دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية.

وفي حال تعرضه للخسارة، مع تحقيق سيراميكا كليوباترا نتائج إيجابية، قد يتراجع الأهلي إلى المركز الرابع، وهو ما يضعه خارج حسابات التأهل للبطولات القارية، خاصة في ظل اشتعال المنافسة في جدول الترتيب.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعة التتويج برصيد 50 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط على بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن سيراميكا كليوباترا، ما يعكس شدة المنافسة في المراحل الحاسمة من البطولة.