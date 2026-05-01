قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
18 عامًا حدًا أدنى.. منع زواج القُصّر رسميًا في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة| فيديو
إمام المسجد النبوي: تقوى الله سر الفوز.. وقصص الأنبياء تغرس اليقين بالقلوب
وزير خارجية فرنسا يدعو لبدء المفاوضات فورا لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز
جامعة القاهرة تدشّن وحدة متخصصة لتدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع وزارة البيئة
التضامن: انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 8 مايو الجاري
آخر 20 مليون دولار.. تسوّية كامل مستحقات دانة غاز المتأخرة في مصر
ضربة خاطفة من حزب الله.. انفجار طائرة مسيرة يشعل النيران في شمال إسرائيل
وزيرة البيئة: سرعة إنجاز مجمع العاشر لمعالجة المخلفات بمشاركة القطاع الخاص
في عيد العمال.. دعم رئاسي وحكومي يعزز مكانة العامل المصري ويدعم النمو الاقتصادي
وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة.. موعد طرح وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2026
عايزين مشاهدات وفلوس .. ضبط شخصين ألقيا كيس مياه على مسن بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الاهلى والزمالك
موعد مباراة الاهلى والزمالك
محمد غالي

يبحث الملايين من عشاق كرة القدم، موعد مباراة الاهلى والزمالك، والتي تقام مساء اليوم الجمعة، إلى استاد القاهرة الدولي، حيث تتجدد المواجهة التاريخية بين الأهلي والزمالك في قمة كروية مرتقبة تنطلق في تمام الثامنة مساء، في لقاء يحمل طابعا تنافسيا خاصا لا يقبل القسمة على اثنين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومع تصاعد الحماس الجماهيري، يشهد محيط الاستاد حالة من النشاط المكثف، وسط استعدادات أمنية مشددة تهدف إلى تأمين المباراة وخروجها بالشكل اللائق، تنفيذا لتوجيهات القيادات الأمنية، حيث تم تطبيق خطة انتشار دقيقة تشمل تعزيز التواجد الأمني في جميع الطرق المؤدية إلى الاستاد.

وشهدت مداخل ومخارج الاستاد انتشارا مكثفا لقوات الأمن، إلى جانب تنظيم حركة الجماهير لضمان سهولة الدخول، ومنع التكدسات، خاصة مع اشتراط حمل التذاكر وبطاقة المشجع «Fan ID». كما تم الاعتماد على منظومة تأمين متكاملة ترتكز على عدة نطاقات تبدأ من محيط الاستاد وصولا إلى المدرجات وأرضية الملعب.

وتم تفعيل بوابات إلكترونية حديثة للكشف عن المعادن، مع فرض رقابة صارمة لمنع دخول أي أدوات محظورة، مثل الألعاب النارية أو اللافتات غير المصرح بها، في إطار الحفاظ على سلامة الجماهير واللاعبين. كما جرى تخصيص ممرات منفصلة لدخول جماهير الفريقين، لمنع أي احتكاك، إلى جانب الاعتماد على كاميرات مراقبة متطورة تغطي كافة أرجاء الاستاد.

موعد مباراة الاهلى والزمالك

موعد مباراة الاهلى والزمالك اليوم

وفي السياق ذاته، دعت الجهات المنظمة الجماهير إلى الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة، مؤكدة التعامل بحزم مع أي تجاوزات قد تؤثر على سير المباراة.

على الصعيد الفني، يخوض الأهلي مواجهة الليلة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، في مباراة تمثل أهمية كبيرة للفريق الأحمر على مستوى المنافسة.

ويسعى الأهلي إلى استعادة توازنه ومصالحة جماهيره بعد خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، كما يدخل اللقاء واضعا نصب عينيه الحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب، أو على الأقل ضمان مقعد مؤهل للمشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل.

ويدرك الأهلي أن الفوز في لقاء القمة سيبقي على آماله قائمة حتى الجولات الأخيرة، بينما قد يؤدي التعادل إلى تقليص حظوظه بشكل كبير، في حين أن الهزيمة قد تعقد موقفه وتهدد مشاركته القارية، سواء في دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الاهلى والزمالك

مباراة الاهلى والزمالك

وفي حال تعرضه للخسارة، مع تحقيق سيراميكا كليوباترا نتائج إيجابية، قد يتراجع الأهلي إلى المركز الرابع، وهو ما يضعه خارج حسابات التأهل للبطولات القارية، خاصة في ظل اشتعال المنافسة في جدول الترتيب.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعة التتويج برصيد 50 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط على بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن سيراميكا كليوباترا، ما يعكس شدة المنافسة في المراحل الحاسمة من البطولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تتقاضى 35 مليون جنيه لاحياء حفل في العلمين

ترشيحاتنا

كامل الباشا

كامل الباشا: مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خالي من البهرجة.. ومستمتع بطاقته ورقي التعامل lخاص

صوت هند رجب

مركز السينما يعلن ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية قبل مهرجان كان

هنأ الزاهد

هنأ الزاهد تتألق في أحدث ظهور عبر إطلالة جديدة.. شاهد

بالصور

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد