بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 19 رمضان
نقيب الإعلاميين: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل المذيع
السيناتور ليندسي غراهام يدعو حلفاء واشنطن العرب للمشاركة في مواجهة إيران
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 20 رمضان
إيران تهدد بمهاجمة منشآت النفط في الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول عسكري بارز في طهران
نائب رئيس الإسماعيلي: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون رغم فسخ عقده
طارق سعدة: قبل إلغاء أي إعلان على إذاعة القرآن الكريم كان يجب إيجاد بديل نموذجي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وشبورة ورياح في هذه المناطق
مش هتخس غير على أيدي.. رامز جلال يستقبل شيماء سيف بوصلة هزار
المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.. تمكين حقيقي يعزز بناء الجمهورية الجديدة
شيماء سيف ضحية رامز ليفل الوحش
حقيقة أزمة نيمار مع طباخته السابقة.. تقارير فرنسية تنفي وجود دعوى قضائية

إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية فرنسية حقيقة الأزمة القضائية التي ترددت مؤخرًا حول تورط النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في دعوى قانونية رفعتها طباخة كانت تعمل لديه خلال فترة احترافه في فرنسا.

تقارير برازيلية تشعل الجدل

كان موقع ميتروبوليس البرازيلي قد ذكر أن السيدة التي عملت لدى نيمار رفعت دعوى قضائية ضده بدعوى انتهاك قانون العمل أو ما يُعرف بـ"العمل غير المعلن"، متهمة اللاعب بفرض ظروف عمل قاسية وإجبارها على العمل لمدة تصل إلى 14 ساعة يوميًا.

وأشار التقرير إلى أن الطاهية السابقة كانت تتقاضى راتبًا أساسيًا يقدر بنحو 654 يورو شهريًا، يرتفع إلى  1200 يورو مع ساعات العمل الإضافية، لكنها – وفقًا للموقع – لم تحصل على مستحقاتها الكاملة مقابل تلك الساعات.

 وزعم الموقع أنها تطالب بتعويض يصل إلى 43 ألف يورو لتغطية مستحقات العمل الإضافي، إضافة إلى تعويضات عن النفقات الطبية والأضرار المعنوية.

تقارير فرنسية تنفي وجود دعوى

في المقابل، أكد موقع RMC Sport الفرنسي أن السيدة المعنية، التي عملت في منزل نيمار بمدينة بوجيفال خلال فترة لعبه مع باريس سان جيرمان، لم تتخذ أي إجراءات قانونية رسمية ضد اللاعب.

الطاهية توضح الحقيقة

من جانبها، نفت الطاهية السابقة مارسيلا ليرمي مينجورانس صحة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، مؤكدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها لم ترفع أي دعوى قضائية ضد نيمار أو ضد أي شخص مرتبط به.

وقالت في بيان توضيحي: "لم أرفع دعوى قضائية قط بتهمة انتهاك قوانين العمل، ولم أتخذ أي إجراء قانوني ضد نيمار أو أي شخص مرتبط به."

وأضافت أنها عملت مع اللاعب بين عامي 2013 و2018، وكانت العلاقة بينهما دائمًا مهنية وقائمة على الاحترام.

إجراءات قانونية ضد الأخبار الكاذبة

وأوضحت مينجورانس أن حسابًا على منصة إنستجرام نشر معلومات غير صحيحة باستخدام صورتها وربط اسمها بدعوى قضائية مزعومة، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أنها بدأت بالفعل إجراءات قانونية لإزالة المحتوى المضلل ومحاسبة الجهات التي نشرت تلك الادعاءات.

البرازيلي نيمار دا سيلفا نيمار طباخة

مى كساب
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
