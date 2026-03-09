غياب نيمار عن سانتوس يحبط أنشيلوتي في البرازيل

كشفت تقارير صحفية عن إحباط الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، من غياب نيمار دا سيلفا عن سانتوس في مواجهة ميرا سول في الدوري البرازيلي.

وأشارت إلى أن كارلو أنشيلوتي كان سيتوجه إلى ولاية ساو باولو وكان يرغب في مشاهدة نيمار يلعب غداً، حيث كان الهدف التأكد من جاهزيته البدنية قبل آخر استدعاء للمنتخب قبل كأس العالم. ومع ذلك، لم يتم إدراج النجم ضمن القائمة بسبب الإرهاق العضلي وخطر الإصابة.

وأوضحت أن سانتوس لم يتم استشارته من قبل الاتحاد بشأن زيارة أنشيلوتي إلى ميرا سول، والتقييم الداخلي يشير إلى وجود خلل في التواصل.

واختتمت أنه رغم ذلك، سيستمر المدرب في الرحلة لتجنب الانطباع بأنه ذهب "فقط لرؤية نيمار"، على الرغم من أن هذا كان السبب الحقيقي، إذ الوضع يؤكد لأنشيلوتي أن نيمار لم يصل بعد إلى ذروته البدنية.