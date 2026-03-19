دعاء آخر ساعة فى رمضان.. اغتنم هذه اللحظات لتكون من الفائزين

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. معه بدء العد التنازلى لنهاية شهر الرحمة والبركات والعتق من النيران، ينبغى على المسلم أن يغتنم اللحظات الأخيرة من فى الدعاء لكي يخرج من رمضان وقد كتب من العتقاء من النار.

اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم أعد علينا رمضان وصلاة التراويح لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم لك صمنا، اهدنا واكتب لنا الخير كله، وارزقنا، وأبعد عنا شرور أنفسنا وشر عبادك.

اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وانت راضً عنا يارب

اللهم إجعل رمضان هذا شاهدًا لنا لا علينا

اللهم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار.

اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر عهدنا بشهرك الكريم، وأعِد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممّن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا بعتق من النار".

«رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ».

اللهم لا تجلعه أخر العهد من صيامنا

كان الرسول يودع رمضان بقوله: “اللهم لا تجلعه أخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فأجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً، الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ، الحمدلله على الصيام والقيام، اللهم أجعلنا ممن صام الشهر إيمانا وأحتساباً وادرك ليلة القدر وفاز بالآجر” .

دعاء آخر يوم في رمضان

اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا، الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام،

اللهم لا تخرجنا من رمضان إلّا وقد عفوت عنا وتقبلت صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وحققت لنا ما نرجوه، اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا، الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر وفاز بالآجر.

‏اللهم اجعلنا مِمن صام الشهر إيمانًا واحتسابًا وأدرك ليلة القدر وفاز بالآجر، ولاتجعل شمس رمضان تغرب إلا وقد غفرت لنا وكتبتنا من المقبولين.

اللهم لا تجعل رمضان يمضي إلّا وقد أعطيت كلّاً منا مراده، ورويت قلبه بفيض كرمك، وحققت له ما كان يظنه من ضعفه مستحيلا، اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة ونحن والمسلمين في أمن وإيمان وسلامة وعافية، اللهم اختم لنا بالقبول واغفر لنا إسرافنا وتقصيرنا، اللهم أعد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة.



دعاء اخر يوم رمضان مفاتيح الجنان

“اللهم إنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان}، وهذا شهر رمضان قد انقضى، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة، إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني عليه، أن يطلع فجر هذه الليلة أو يتصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي، يا أرحم الراحمين.”

إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة.