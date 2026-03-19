الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء 29 رمضان .. أدعية اليوم الأخير من شهر رمضان

عبد الرحمن محمد

دعاء 29 رمضان .. يبحث عنه الكثير من الصائمين لعله يكون اليوم الأخير في صيام الشهر الفضيل ، وقد يكون دعاء ٢٩ رمضان هو الدعاء الأخير للصائمين قبل الإفطار ،فلنحرص عليه جميعا ، لعلنا نكون فيه من الفائزين .. ولك أن تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة ولم يرد دعاء مخصص لذلك اليوم .
وإن كان هناك بعض الأدعية التي رددها أهل الفضل يمكن الاستعانة بها في هذا اليوم

دعاء 29 رمضان 
اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا، وشر ما منعتنا.

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي.

اللهم انى أسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اكفانا كل شيء اكفني ما أهمني من أمور الدنيا والآخرة وثبتني اللهم على ما يرضيك وقربني ممن يواليك واجعل غاية حبي وبغضي فيك ولا تقربني ممن يعاديك.

اللهم أدم على نعمتك وبرك ولا تنسني ذكرك وألهمني في كل حال شكرك.

اللهم عرفني قدر النعم بدوامها، وقدر العافية باستمرارها.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.

دعاء 29 رمضان مكتوب 
اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها.
اللهم إني أحبك وأحب من يحبك، فارزقني يا الله بحبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إليك.
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وفي ديني ودنياي، وأهلي ومالي.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا رحمن أن ترزقنا شفاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا.
اللهم وفر حظى في هذا اليوم من النوافل، و أكرمني فيه بإحضار الأحرار من المسائل، و قرب وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين.
اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
اللهم إني أشهدك في ليلة القدر أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدي لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا، تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.


اللهم إنا نسألك ببركة العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر العظيمة أن تكتب لأحلامنا ودعواتنا كن فتكون يا رب العالمين.
اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
 

