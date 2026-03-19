موعد أذان المغرب اليوم الخميس 29 رمضان.. لا تنس دعاء الإفطار

موعد أذان المغرب اليوم.. طوال شهر رمضان المبارك يحتل موعد أذان المغرب ترند محركات البحث جوجل، ومع اقتراب نهاية الشهر الفضيل يبحث الكثير عن موعد أذان المغرب في آخر أيام شهر رمضان، ليكون اليوم هو آخر أيام الصيام.

موعد أذان المغرب اليوم

وقد جاء موعد أذان المغرب اليوم، الخميس 29 رمضان 1447 هـ، في عدد من المحافظات المصرية كالتالي:

موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات

القاهرة: الساعة 6:05 مساءً

الجيزة: الساعة 6:05 مساءً

الإسكندرية: الساعة 6:10 مساءً

بورسعيد: الساعة 6:01 مساءً

السويس: الساعة 6:00 مساءً

طنطا: الساعة 6:04 مساءً

المنصورة: الساعة 6:03 مساءً

الزقازيق: الساعة 6:02 مساءً

بنها: الساعة 6:02 مساءً

دمنهور: الساعة 6:05 مساءً

كفر الشيخ: الساعة 6:05 مساءً

الفيوم: الساعة 6:04 مساءً

بني سويف: الساعة 6:06 مساءً

يُذكر أن غداً، الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك، ويحرص المسلمون على الإفطار في وقته وفقاً لمواقيت الأذان الرسمية، تمهيدًا لأداء صلاة العيد والاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

دعاء الإفطار يوم ٢٩ رمضان

يعد دعاء الإفطار بعد الصيام فرصة عظيمة يتقرب فيها المسلم إلى الله بالدعاء، حيث ورد في السنة النبوية أن للصائم دعوة لا تُرد عند فطره لقوله صلى الله عليه وسلم "ثلاثةٌ لا تُردُّ دعوتُهم الصَّائمُ حتَّى يُفطرَ والإمامُ العادلُ ودعوةُ المظلومِ يرفعُها اللهُ فوق الغمامِ وتُفتَّحُ لها أبوابُ السَّماءِ ويقولُ الرَّبُّ وعزَّتي لأنصُرنَّك ولو بعد حينٍ".

لذلك يحرص الكثير من المسلمين على اغتنام هذه الدقائق المباركة بترديد أدعية الإفطار في رمضان طلبًا للرزق والبركة والمغفرة وقبول الطاعات.