صيغة تكبيرات عيد الفطر.. ردد الصيغة الصحيحة الآن

صيغة تكبيرات عيد الفطر ..ساعات قليلة وينقضي شهر رمضان المبارك، شهر الرحمات والسكينة، ويستعد المسلمون لاستقبال عيد الفطر المبارك بقلوب مفعمة بالفرح والطاعة، ومع هذه الأجواء الإيمانية يبدأ الكثيرون في البحث عن صيغة تكبيرات العيد التي تنوعت وتعددت، لما لها من مكانة خاصة في إظهار شعائر الفرح وتعظيم الله سبحانه وتعالى.

أكدت دار الإفتاء أن الصيغة المتعارف عليها لتكبيرات العيد في مصر تُعد صحيحة ومشروعة، وقد تناقلها الناس عبر أجيال طويلة، وتميزت بإدخال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضمن ألفاظ التكبير.

وأوضحت أن الصيغة المتداولة هي: “الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

وأضافت أن هذه الصيغة وصفها بالحُسن، مؤكدًا أن الزيادة في التكبير جائزة إذا تضمنت معاني الذكر والثناء على الله تعالى.

وشددت على أن تعدد صيغ التكبير أمر جائز شرعًا، وأن الأمر فيه سعة، مشيرة إلى أن الصيغة المصرية تعبر عن روح إيمانية مميزة وتشكل جانبًا من الهوية الدينية والثقافية للمجتمع.

وأشارت إلى أن تكبيرات عيد الفطر من السنن المهمة التي يُستحب للمسلمين المحافظة عليها، لما تعكسه من تعظيم لله سبحانه، وإظهار للفرح بإتمام صيام رمضان، حيث يبدأ التكبير من ليلة العيد ويستمر حتى خروج المسلمين لأداء صلاة العيد، في أجواء تعزز روح الوحدة والبهجة بين الناس.

كما يُستحب إظهار التكبير في مختلف الأماكن، سواء داخل المنازل أو في الطرقات أو في المساجد، لما لذلك من أثر في إحياء الشعائر الدينية وبث روح الفرح، إلى جانب كونه تعبيرًا واضحًا عن الهوية الإسلامية، ومظهرًا من مظاهر التواصل الروحي بين أفراد المجتمع.

وتتنوع صيغ التكبير، ومن أشهرها: “الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد”، وهي صيغة تدل على تعظيم الله وحمده، ولا مانع من تنويعها أو الزيادة عليها بما يتناسب مع المناسبة، مع مراعاة الخشوع واستحضار معاني الذكر.

وأكدت دار الإفتاء أهمية اغتنام هذه الشعيرة في إحياء معاني العيد، لما لها من دور في تعزيز القيم الإيمانية ونشر المحبة بين الناس، إذ تعد من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، وتُسهم في تقوية الروابط الاجتماعية وإظهار روح المودة.

كما دعت إلى الالتزام بآداب العيد، من إدخال السرور على الآخرين، وتجنب ما يفسد فرحة هذه المناسبة، مع الحفاظ على الشعائر الدينية التي تعكس قيم الإسلام، وتؤكد معاني التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.