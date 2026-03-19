الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

صيغة تكبيرات عيد الفطر.. ردد الصيغة الصحيحة الآن

عبد الرحمن محمد

صيغة تكبيرات عيد الفطر ..ساعات قليلة وينقضي شهر رمضان المبارك، شهر الرحمات والسكينة، ويستعد المسلمون لاستقبال عيد الفطر المبارك بقلوب مفعمة بالفرح والطاعة، ومع هذه الأجواء الإيمانية يبدأ الكثيرون في البحث عن صيغة تكبيرات العيد التي تنوعت وتعددت، لما لها من مكانة خاصة في إظهار شعائر الفرح وتعظيم الله سبحانه وتعالى.

أكدت دار الإفتاء  أن الصيغة المتعارف عليها لتكبيرات العيد في مصر تُعد صحيحة ومشروعة، وقد تناقلها الناس عبر أجيال طويلة، وتميزت بإدخال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضمن ألفاظ التكبير.

وأوضحت أن الصيغة المتداولة هي: “الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

وأضافت أن هذه الصيغة وصفها بالحُسن، مؤكدًا أن الزيادة في التكبير جائزة إذا تضمنت معاني الذكر والثناء على الله تعالى.

وشددت على أن تعدد صيغ التكبير أمر جائز شرعًا، وأن الأمر فيه سعة، مشيرة إلى أن الصيغة المصرية تعبر عن روح إيمانية مميزة وتشكل جانبًا من الهوية الدينية والثقافية للمجتمع.

وأشارت إلى أن تكبيرات عيد الفطر من السنن المهمة التي يُستحب للمسلمين المحافظة عليها، لما تعكسه من تعظيم لله سبحانه، وإظهار للفرح بإتمام صيام رمضان، حيث يبدأ التكبير من ليلة العيد ويستمر حتى خروج المسلمين لأداء صلاة العيد، في أجواء تعزز روح الوحدة والبهجة بين الناس.

كما يُستحب إظهار التكبير في مختلف الأماكن، سواء داخل المنازل أو في الطرقات أو في المساجد، لما لذلك من أثر في إحياء الشعائر الدينية وبث روح الفرح، إلى جانب كونه تعبيرًا واضحًا عن الهوية الإسلامية، ومظهرًا من مظاهر التواصل الروحي بين أفراد المجتمع.

وتتنوع صيغ التكبير، ومن أشهرها: “الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد”، وهي صيغة تدل على تعظيم الله وحمده، ولا مانع من تنويعها أو الزيادة عليها بما يتناسب مع المناسبة، مع مراعاة الخشوع واستحضار معاني الذكر.

وأكدت دار الإفتاء أهمية اغتنام هذه الشعيرة في إحياء معاني العيد، لما لها من دور في تعزيز القيم الإيمانية ونشر المحبة بين الناس، إذ تعد من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، وتُسهم في تقوية الروابط الاجتماعية وإظهار روح المودة.

كما دعت إلى الالتزام بآداب العيد، من إدخال السرور على الآخرين، وتجنب ما يفسد فرحة هذه المناسبة، مع الحفاظ على الشعائر الدينية التي تعكس قيم الإسلام، وتؤكد معاني التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الأرصاد

منخفض جوي يضرب مصر.. وهذه أخطر أيام التقلبات

الدعاء

دعاء آخر ليلة في رمضان .. كلمات فيها العجب تفتح الأبواب المغلقة

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 19 مارس 2026: خلافات بسيطة

تنظيف الحقيبة الجلد

استعدادا للعيد .. إليك طريقة تنظيف الحقيبة الجلد

بسكويت البرتقال

طريقة عمل البسكويت بالبرتقال بمذاق شهي

بالصور

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد