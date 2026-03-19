محافظ أسيوط: إحباط تهريب 935 أسطوانة بوتاجاز للسوق السوداء

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية وجودة السلع التموينية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وفي إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة وكيل الوزارة خالد محمد، كثفت حملاتها على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز، في إطار خطة متكاملة لإحكام الرقابة ومنع التلاعب بالسلع المدعمة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ففي قطاع المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز، تم تحرير عدة محاضر لتصرف بعض المستودعات في كميات من أسطوانات البوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء، بإجمالي 935 أسطوانة متنوعة، إلى جانب رصد بيع بأسعار أعلى من المقررة رسميًا، وضبط أسطوانات معدة للبيع خارج القنوات الشرعية، كما تم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وأخرى لغلق مستودعات خلال أوقات العمل الرسمية بالمخالفة للتعليمات.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 30 محضرًا، تنوعت بين نقص في وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب مخالفات تتعلق بغلق بعض المخابز، والتوقف عن الإنتاج دون مبرر، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات، فضلًا عن مخالفات إدارية أخرى.

أما في مجال الأسواق والمحلات التجارية، فقد تم ضبط كميات من السلع غير الموثقة، شملت سجائر بدون فواتير، ولحوم ودواجن غير مدون عليها بيانات الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط نحو طنين من السكر مجهول المصدر، مع تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار تلك الحملات بشكل يومي، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدر الدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وضبط منظومة السلع التموينية.

مياة الشرب بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
