محافظ الوادي الجديد تلتقي نقيب المهندسين بالمحافظة عقب فوزه في الانتخابات

التقت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، المهندس محمد عز، نقيب المهندسين بالمحافظة، عقب فوزه بمقعد نقيب المهندسين في الانتخابات التي أجريت خلال الأيام الماضية.

في مستهل اللقاء، قدمت المحافظ التهنئة لنقيب المهندسين وجموع مهندسي المحافظة، متمنيةً له التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة أعضاء النقابة، كما بحثت سبل التعاون المشترك في دعم خطط التنمية بالمحافظة من خلال الاستفادة من الخبرات الهندسية لأعضاء النقابة.

من جانبه، قدم نقيب المهندسين التهنئة للمحافظ لثقة القيادة السياسية الغالية بتوليها قيادة المحافظة، مؤكدًا مواصلة النقابة دعمها الكامل لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتقديم الاستشارات الهندسية بجميع القطاعات؛ بما يحقق أهداف المحافظة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.