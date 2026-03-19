الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

معجزة ربانية تحدث في آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

إيمان طلعت

ماذا يحدث فى أخر ساعة من رمضان ؟.. يتسابق المسلمون فى آخر ساعة في رمضان إلى فعل الطاعات والعبادات لينالوا الأجر المضاعف، قبل نهاية رمضان، وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة".

ماذا يحدث في اخر ساعه من رمضان ؟

في أخر يوم من رمضان وفي أخر ساعة وهي من بعد صلاة العصر إلى آذان المغرب، يعتق الله فيها بقدر ما اعتق في رمضان كله، وهي ساعة إجابة للدعاء تجاب الدعوة ولا ترد، وشهر رمضان كله رحمة ومغفرة يعتق الله في كل ليلة من لياليه عباداً له من النار وعذابها، كما جاء في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- :”إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ، وَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ” رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني.

ودعوة الصائم مجابة في كل يوم من أيام رمضان كما وعدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :”ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ“.

دعاء ختم القرآن في رمضان

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته 

دعاء ختم القرآن في رمضان 

 اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
دعاء أخر يوم من رمضان
اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر العهد بيننا اللهم اجعله شاهداً لنا لا علينا

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعائنا

ماذا يحدث كل عام فى أخر ساعة فى رمضان ؟

عن أبي أمامة الباهَلْي -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: “إنَّ للهِ عندَ كلِّ فِطرٍ عُتَقاءَ”، وعن ابي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: (إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أبْوَابُ السَّمَاءِ، وغُلِّقَتْ أبْوَابُ جَهَنَّمَ، وسُلْسِلَتِ الشَّياطين).

فالله قريب من عبده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يقول الله تعالى في سورة البقرة (آية: 186): {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}.

وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر) – صحيح الجامع.

فما زالت الفرصة أمام الصائمين متاحة، فدعوة الصائم مقبولة- بإذن الله -، ودعوة العباد بصفة عامة ليس بينها وبين الله حجاب، فالله قريب يسمع دعاء عباده ومناجاتهم.

دعاء نهاية رمضان

اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وانت راضً عنا يارب
اللهم اجعل رمضان هذا شاهدًا لنا لا علينا
اللهم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار.
اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر عهدنا بشهرك الكريم، وأعِد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممّن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا بعتق من النار".

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

حالة الطقس

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

سؤال الطفلة منى

مين من الأنبياء والصالحين كانوا في مصر؟ إمام السيدة زينب يرد

الشيخ إبراهيم البهنجاوي إمام القبلة بالجامع الأزهر

تعرّض الشيخ إبراهيم البهنجاوي إمام القبلة بالجامع الأزهر إلى نزيف حاد بالمخ ونقله إلى المستشفى

سؤال الطفل يوسف

هل نأخذ ثوابا على دخول الجيش من الله؟ إمام السيدة زينب يجيب

بالصور

موقع صدى البلد يكرم نضال الشافعي بعد تميزه في درش ورأس الأفعى |صور

صدى البلد يُكرم نضال الشافعي
صدى البلد يُكرم نضال الشافعي
صدى البلد يُكرم نضال الشافعي

طريقة عمل الكبدة بالبصل.. بطعم المحلات وتكلفة بسيطة

طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات
طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات
طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات

في احتفالية كبرى..تكريم 200 من حفظة كتاب الله بأولاد عابدين بالشرقية

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

استهدفت 700 ألف مواطن .. «مياه الشرقية» تُنفذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد