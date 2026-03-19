حسام موافي يحذر: إصفرار العين علامة خطيرة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن اصفرار العين يُعد من أخطر العلامات التي قد تظهر على الإنسان، مشيرًا إلى أنه دليل على الإصابة بمرض اليرقان، المعروف بـ"الصفرة".

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن منشأ الصفرة يرتبط بتكسر كرات الدم الحمراء، التي تلعب دورًا أساسيًا في نقل الأكسجين من الرئتين إلى مختلف أنحاء الجسم، لافتًا إلى أن زيادة ناتج هذا التكسر يؤدي إلى تراكم مادة البيليروبين في الدم، وهو ما يسبب اصفرار العين والجلد.

وتابع أستاذ طب الحرجة بالقصر العيني، أنه لا بد من التوجه للطبيب فور ملاحظة هذا العرض، نظرًا لأنه قد يشير إلى مشكلات صحية خطيرة تتعلق بالكبد أو الدم، ولا يجب تجاهله.