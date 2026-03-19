برنامج «وللنساء نصيب» يوضح طرق وأساليب علاج الفتور بعد رمضان | فيديو

استعرضت دنيا أبو الخير في حلقة برنامج «وللنساء نصيب» على قناة صدى البلد أساليب علاج الفتور بعد رمضان، مؤكدة أن المُداومة على القليل من الأعمال الصالحة هي المفتاح، فالأحب إلى الله أدومها وإن قلّ.

وأشارت أبو الخير إلى ضرورة الحفاظ على الفرائض، مثل الصلوات الخمس، وتجنب الانقطاع التام عن العبادة، مع الرفق بالنفس وعدم الإفراط في الشدة التي قد تؤدي للكسل.

كما شدّدت على أهمية صحبة الصالحين، استحضار النية، وقراءة القرآن بتدبر لتعزيز الهمة والنشاط الروحي.

أبرز وسائل علاج الفتور بعد رمضان

المداومة على الأعمال الصالحة: حتى لو قلّت عن رمضان، حافظي على ورد يومي بسيط من القرآن أو الذكر.

الحفاظ على "رأس المال": التركيز على الفرائض أولاً، فهي الأساس.

صيام النافلة: مثل صيام الست من شوال أو يومين في الأسبوع (الإثنين والخميس) أو أيام البيض لإعادة النشاط.

الصحبة الصالحة: مصاحبة أهل الهمة تشجع على الاستمرار في العبادة وتقلل الفتور.

الدعاء: التضرع إلى الله بطلب الثبات، ومن أفضل الأدعية: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك".

قراءة كتب الرقائق: مطالعة الكتب التي تحفز على العبادة وتدعم النشاط الروحي.