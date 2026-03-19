"وللنساء نصيب" يروي قصة الصحابية الجليلة الشفاء بنت عبد الله العدوية

استعرض برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة صدي البلد قصة الصحابية الجليلة الشفاء بنت عبد الله العدوية القرشية، التي كان اسمها الحقيقي ليلى.

تميزت الشفاء بدورها الريادي في الجاهلية والإسلام، حيث كانت ترقي وتداوي المرضى، ولقبت بـ "صاحبة النملة" لقدرتها على علاج مرض جلدي نادر، كما كانت من أوائل النساء المتعلمات في عصرها، حيث أتقنت القراءة والكتابة وأصبحت أول معلمة في الإسلام.

ولتقديرها ومكانتها، أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيتًا تكريمًا لها.

أهم محطات حياتها:

الاسم الكامل: ليلى بنت عبد الله بن عبد شمس.

مكانتها الدينية: أسلمت وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وكانت من المهاجرات.

دورها التعليمي: علمت نساء المسلمين القراءة والكتابة، وكانت معلمة زوجة النبي حفصة بنت عمر.

دورها السياسي والإداري: عُرفت بثقة كبار الصحابة بها، وكان عمر بن الخطاب يجلها ويستشيرها، وولاها حسبة السوق (مسؤولة عن التنظيم والمراقبة في السوق).

ألقابها: الشفاء، وصاحبة النملة.