"وللنساء نصيب" يناقش فضل دعاء ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير

استعرض برنامج "وللنساء ونصيب" الذي يقدمه د دينا أبو الخير دعاء “ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير”.

وشرحت فضل هذا الدعاء في كل مجالات الحياة، بدءًا من المشاريع والأعمال الجديدة وصولاً إلى العلاقات الاجتماعية.

كما أكدت على أهمية النور يوم القيامة.

والنبي صلى الله عليه وسلم سيعرف أتباعه يوم القيامة بالنور، فقال الصحابة: "كيف ستعرف من أمتك من يأتي بعدك؟"، فأجاب النبي: "أعرفهم بالنور الذي بين أيديهم وعن يمينيهم وعن شمالهم".

فالنور هو أيضًا ما كان يدعو به الرسول يوميًا عند ذهابه إلى المسجد: اللهم اجعل عن يميني نوراً وعن شمالي نوراً ومن فوقي نوراً ومن تحتي نوراً.. اللهم اجعل في وجهي نوراً وفي لساني نوراً وفي قلبي نوراً".

والنور يوم القيامة هو السبيل للمرور على الصراط، الذي يكون مظلمًا وتحته جهنم مظلمة، مشيرًا إلى أن مقدار النور يختلف بحسب أعمال كل شخص، فمنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم كالبرق يظهر ويختفي، ومنهم كإبهام الإصبع.