الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم .. 37 وظيفة خالية في السكة الحديد 2026

تزامنًا مع إعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حاجتها لشغل عدد 37 وظيفة خالية، ازداد بحث الكثيرين عن تفاصيل وظائف السكة الحديد 2026، خاصة الأوراق المطلوبة وشروط وطريقة التقديم، وجاء ذلك في إطار خطة تطوير المنظومة ورفع كفاءة العمل داخل الهيئة.

وظائف سكك حديد مصر 2026

- رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون سلامة الركاب والبضائع والبنية الأساسية.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون منطقة وسط الدلتا «البنية الأساسية».

- رئيس الإدارة المركزية للخدمات العامة.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون منطقة القاهرة «البنية الأساسية».

- مدير عام التشغيل على الشبكة بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية «البنية الأساسية».

- مدير عام الخدمات المالية والمحاسبة بمنطقة القاهرة.

- مدير عام التشغيل على الشبكة بالمنطقة الوسطى بأسيوط «البنية الأساسية».

- مدير عام الخدمات المالية والمحاسبة بمنطقة غرب الدلتا.

- مدير عام ورش جبل الزيتون.

- مدير عام الخدمات المالية والمحاسبة بالمنطقة الجنوبية.

- مدير عام تنفيذ تجديدات الكباري.

- مدير عام التخطيط والتشغيل المركزي «مسافات طويلة».

- مدير عام الفحص والتفتيش للصيانة والدعم الفني.

- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بمنطقة شرق الدلتا.

- مدير عام المتابعة وتطوير الأعمال.

- مدير عام ورش العربات بفرز القاهرة.

- مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة القاهرة «بنية أساسية».

- مدير عام الصيانة بمنطقة غرب الدلتا.

- مدير عام سجل الأصول.

- مدير عام الصيانة بالمنطقة الجنوبية.

- مدير عام المبيعات للمسافات القصيرة بمنطقة القاهرة.

- مدير عام متابعة مشروعات الورش والوحدات المتحركة.

- مدير عام التخطيط والتشغيل المركزي «مسافات قصيرة».

- مدير عام المبيعات للمسافات القصيرة بمنطقة وسط الدلتا.

- مدير عام ودعم الخدمة العامة «مسافات قصيرة».

- مدير عام المبيعات للمسافات الطويلة بمنطقة غرب الدلتا..

- مدير عام المعامل الكيميائية.

- مدير عام الإدارة العامة للتطوير والتدريب التشغيلي.

- مدير عام الإدارة العامة لمعهد وردان.

- مدير عام الإدارة العامة للمعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

- مدير عام الخدمات للمناطق.

- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالمنطقة الوسطي.

- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بمنطقة وسط الدلتا.

- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بمنطقة القاهرة.

- مدير عام خدمة العملاء.

- مدير عام تخطيط صيانة السكة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف سكك حديد مصر

يوجد مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف سكك حديد مصر 2026، حددتها سكك حديد مصر، منها:

- بيان الحالة معتمد موضحًا به التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى.

- تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

- الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الاشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها، العلاوات التشجيعية، خطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها

- عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

- مقترحات التطوير طبقا للنموذج المرفق + إضافته على أسطوانة مدمجة CD.

- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر + صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية + خطاب بتحليل المخدرات من مركز السموم أو أي مستشفى حكومي.

شروط التقديم على وظائف سكك حديد مصر

يجب توفر عدد من المهارات اللازمة في المتقدمين، لشغل وظائف سكك حديد مصر، منها:

- القدرة على استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة العالية على القيادة والتوجيه.

- القدرة العالية على التخطيط والمتابعة، القدرة العالية على إدارة الأزمات وحل المشكلات.

- امتلاك مستوى عالي من مهارات الاتصال.

- اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا لأحكام قانون الخدمة

- المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- قضاء مدة بينية من داخل الجهاز الإداري للدولة مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية، من خارج الجهاز الإداري للدولة مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل.

- الحصول على المؤهل المطلوب لشغل وظائف سكك حديد مصر، حيث مؤهل هندسي عالي، ومؤهل تجاري عالي لبعض الوظائف الأخرى

طريقة التقديم وتسليم المستندات

بعد استكمال الأوراق المطلوبة، يتم تسليم الملف يدويًا إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإعلان، ويُشترط تقديم أصل المستندات مرفقًا بـ7 صور، بمقر مبنى محطة القاهرة، الدور الثاني، ميدان رمسيس، مع ضرورة استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة المخصص لذلك.

موعد التقديم على الوظائف المتاحة

تم فتح باب التقديم على وظائف سكك حديد مصر 2026، يوم الأحد الموافق 1 فبراير الجاري، على أن يستمر التقديم حتى 2 مارس المقبل، وتشمل الوظائف المطروحة 37 وظيفة قيادية موزعة على عدد من المحافظات المختلفة، وفقًا للاحتياجات المعلنة.