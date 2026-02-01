قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
جيرارد: عودة صلاح لمستواه الحقيقي مفتاح انتفاضة ليفربول
خدمات

بشرى سارة بضوابط جديدة.. قرب الإعلان عن مسابقات وظائف بالأزهر والمالية والأوقاف

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

يترقب عدد كبير من النواطنين، إعلان الجهات الرسمية للدولة، عن فرص وظائف خالية ضمن الجهاز الاداري بالدولة، خاصة ان تلك الوظائف تشكل أمانا للعاملين في ظل تقلبات سوق العمل، وهو ما يدفع الكثيرون الى متابعة البيانات الرسمية التي يصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للاطلاع على تفاصيل المسابقات، وشروط التقديم، ومواعيد الإعلان عنها فور صدورها.

وظائف جديدة خلال المرحلة المقبلة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن اعتزامه طرح عدد من المسابقات الجديدة خلال الفترة المقبلة، لشغل عدة وظائف بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح الجهاز، في بيان، أمس السبت، أن المسابقات المرتقبة تشمل عددًا من الجهات، من بينها الأزهر الشريف، ووزارة المالية، ووزارة الأوقاف، ووزارة الصناعة، وعدد من الجهات التابعة لها، إلى جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للنقل النهري، فضلًا عن مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل.


التشديد على متابعة اعلانات وظائف الجهاز

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التقدم للمسابقات سيتم وفقًا للضوابط المعلنة بكل مسابقة، مشددًا على أهمية متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز، سواء من خلال موقعه الإلكتروني أو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، باعتبارها المصدر الوحيد المعتمد للإعلانات وشروط التقديم ومواعيده.

ويأتي الإعلان عن هذه المسابقات في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التوظيف الحكومي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان اختيار الكفاءات القادرة على دعم الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


ملامح مسابقات التوظيف الجديدة بالحكومة

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن ملامح مسابقات الوظائف الحكومية الجديدة التي نوه عنها، اليوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان صحفي، مؤكدة أن أهم ملامح مسابقات الوظائف الجديدة، أن أول دفعة منها ستكون خلال شهر فبراير 2026، وقبل وقت كاف من حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، أن مسابقات الوظائف الحكومية الجديدة 2026، تشمل العديد الوزارات والجهات الحكومية الخدمية التي تعاني من عجز واضح وترتبط بتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان عن المسابقات سيبدأ من شهر فبراير 2026 ليستمر حتى نهاية العام، لاستيعاب الخريجين الذين تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تضعها كل وزارة وجهة حكومية بالتنسيق مع «التنظيم والإدارة» المكلف بالاعلان عنها في التوقيت المناسب.

مراكز جديدة لاجراء امتحانات الوظائف

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في تصريحات صحفية، أن أي تطوير يتم العمل عليه داخل الجهاز يستهدف محورين رئيسيين؛ أولهما تحسين منظومة التوظيف من خلال ضمان كفاءة الاختبارات وتناغمها مع احتياجات العمل الفعلية داخل الجهاز الإداري للدولة، وثانيهما التيسير على شباب الخريجين وعدم تحميلهم أي مشقة أو أعباء أو مصروفات إضافية.

وكشف رئيس الجهاز، عن عدد من أوجه التيسير الجديدة، من بينها افتتاح مراكز جديدة لإجراء الامتحانات، بحيث لا يقتصر الأمر على المركز الرئيسي بشارع صلاح سالم بالقاهرة، موضحًا أن باكورة هذه المراكز ستكون في منطقة وسط الصعيد، بهدف تخفيف أعباء السفر وتكاليفه عن المتقدمين من محافظات الصعيد، على أن يتم تعميم التجربة على عدد أكبر من محافظات الجمهورية بعد نجاحها.

وأوضح أنه وفقًا للآلية المقترحة، سيتوجه المتقدم إلى مقر انعقاد الامتحان في الموعد المحدد له مصطحبًا المستندات المطلوبة، حيث سيتم فحصها ومطابقتها مع الشروط الواردة بإعلان المسابقة، وفي حال ثبوت مطابقتها يُسمح له بأداء الامتحان، بينما لن يتمكن من دخول الامتحان حال عدم انطباق المستندات على الشروط المعلنة، كما سيتم إتاحة سداد رسوم خوض المسابقة بمقر المركز، دون الحاجة إلى التوجه إلى البنوك، وذلك عبر توفير خدمة الدفع عبر الكروت البنكية أو كاش. 

بشرى سارة بضوابط جديدة مسابقات وظائف بالأزهر والمالية والأوقاف الجهاز الإداري للدولة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقات الوظائف الحكومية

