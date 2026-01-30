قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي
فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحق قدم.. وظائف خالية في هيئة المجتمعات العمرانية بالمحافظات

وظائف
وظائف
محمد غالي

يتزايد اهتمام عدد كبير من المواطنين بالبحث عن الوظائف الحكومية المتاحة، خاصة بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة مهندس ميكانيكا بنظام التعيين الدائم. 

وظائف

وتأتي هذه الوظيفة ضمن الوظائف التخصصية بمجموعة الهندسة، للعمل بعدد من قطاعات الهيئة والأجهزة التنفيذية التابعة لها في مختلف المحافظات.

تفاصيل وظيفة مهندس ميكانيكا بهيئة المجتمعات العمرانية

يتم توزيع المقبولين للعمل داخل القطاعات التنفيذية المختلفة للهيئة والأجهزة التابعة لها، حيث تتضمن مهام الوظيفة المشاركة في تصميم وتنفيذ الأنظمة الميكانيكية الخاصة بالمشروعات العمرانية، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة، بما يسهم في إنجاح خطط التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية.

المحافظات المتاحة للعمل

تشمل أماكن العمل محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، دمياط، والإسكندرية.

وظائف

المهام والمسؤوليات الوظيفية

يتولى شاغل الوظيفة الإسهام في إعداد وتنفيذ المشروعات الميكانيكية، والمشاركة في تخطيط أساليب العمل، والإشراف الفني على التشغيل، إلى جانب أعمال صيانة وسائل النقل ومعدات النظافة والطرق والمرافق العامة. 

كما يشارك في تركيب وتشغيل وصيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية، واختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.

ويشمل الدور الوظيفي دراسة الخلافات التي قد تنشأ بين المقاولين أثناء التنفيذ، والمساهمة في حل المشكلات الفنية بالمواقع، مع إعداد تقارير دورية ورفعها للجهات المختصة. 

كذلك يشارك في مراجعة الإجراءات الفنية الخاصة بالمستخلصات والختاميات، وإبداء الرأي الفني بشأنها.

كما يسهم في إعداد التوصيات المتعلقة بتعديل المشروعات أثناء التنفيذ أو توقيع الغرامات أو الإعفاء منها، مع التنسيق المستمر مع التخصصات الأخرى مثل الهندسة المدنية والكهرباء والعمارة، لضمان تكامل الأعمال، فضلا عن تنفيذ أي مهام أخرى تسند إليه في نطاق اختصاصه الوظيفي.

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

يشترط إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المرتبطة بطبيعة العمل، والإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل. 

كما يتطلب شغل الوظيفة القدرة على العمل الجماعي، والتمتع بمهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات، وإدارة الأزمات، واتخاذ القرارات السليمة في التوقيت المناسب، إلى جانب مهارات تواصل فعالة.

الاختبارات والتدريب

يشترط اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، بالإضافة إلى اجتياز البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

شروط التقديم لوظيفة مهندس ميكانيكا

يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال هندسي تخصص ميكانيكا، وبحد أدنى تقدير عام جيد.

وظائف

المستندات المطلوبة للتقديم

تشمل المستندات المطلوبة:

صورة شخصية حديثة
صورة المؤهل الدراسي
كارنيه نقابة المهندسين
بطاقة الخدمات المتكاملة (لذوي الإعاقة إن وجدت)
موقف الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث
إيصال الإيداع البنكي
المؤهل الأعلى إن وجد
إفادة معتمدة بتقدير عام جيد على الأقل في حال عدم ثبوته بالمؤهل
صورة بطاقة الرقم القومي (الوجهان) سارية

مواعيد التقديم على الوظيفة

الوظيفة شاغرة، ويبدأ الإعلان عنها اعتبارا من 28 يناير 2026 وحتى 26 فبراير 2026، على أن يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني خلال الفترة من 12 فبراير وحتى 26 فبراير 2026.

وظائف

ضوابط التقديم الإلكتروني وسداد الرسوم

يشترط عدم إدخال البيانات قبل استكمال جميع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع. 

كما يجب رفع أصول المستندات بصيغة JPG وبحجم لا يتجاوز 1 ميجابايت لكل ملف، ويرفض الطلب في حال عدم مطابقة البيانات أو عدم وضوح المستندات أو وجود كشط أو تعديل بها.

ويتعين إيداع مبلغ 30 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأحد فروع بنك مصر أو بنك القاهرة أو البنك الأهلي المصري، على أن يكون الإيصال باسم المتقدم وتاريخ الإيداع لاحقا لتاريخ الإعلان، وإلا يرفض الطلب.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التقديم يتم إلكترونيا فقط خلال المدة المحددة، مع ضرورة الاحتفاظ برقم التسجيل بعد إتمام عملية التقديم.

وظائف الوظائف الحكومية وظيفة وظيفية الوظائف الحكومية المتاحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

الاهلي

كامويش يخضع لفحص طبي بمستشفيات الجيزة قبل الانضمام لـ الأهلي

توروب

توروب والشناوي يتفقدان أرض ملعب مباراة الأهلي و يانج أفريكانز

النادي الأهلي

الأهلي بالزي التقليدي أمام يانج أفريكانز غدا

بالصور

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد