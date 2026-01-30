الحق قدم.. وظائف خالية في هيئة المجتمعات العمرانية بالمحافظات

يتزايد اهتمام عدد كبير من المواطنين بالبحث عن الوظائف الحكومية المتاحة، خاصة بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة مهندس ميكانيكا بنظام التعيين الدائم.

وتأتي هذه الوظيفة ضمن الوظائف التخصصية بمجموعة الهندسة، للعمل بعدد من قطاعات الهيئة والأجهزة التنفيذية التابعة لها في مختلف المحافظات.

تفاصيل وظيفة مهندس ميكانيكا بهيئة المجتمعات العمرانية

يتم توزيع المقبولين للعمل داخل القطاعات التنفيذية المختلفة للهيئة والأجهزة التابعة لها، حيث تتضمن مهام الوظيفة المشاركة في تصميم وتنفيذ الأنظمة الميكانيكية الخاصة بالمشروعات العمرانية، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة، بما يسهم في إنجاح خطط التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية.

المحافظات المتاحة للعمل

تشمل أماكن العمل محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، دمياط، والإسكندرية.

المهام والمسؤوليات الوظيفية

يتولى شاغل الوظيفة الإسهام في إعداد وتنفيذ المشروعات الميكانيكية، والمشاركة في تخطيط أساليب العمل، والإشراف الفني على التشغيل، إلى جانب أعمال صيانة وسائل النقل ومعدات النظافة والطرق والمرافق العامة.

كما يشارك في تركيب وتشغيل وصيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية، واختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.

ويشمل الدور الوظيفي دراسة الخلافات التي قد تنشأ بين المقاولين أثناء التنفيذ، والمساهمة في حل المشكلات الفنية بالمواقع، مع إعداد تقارير دورية ورفعها للجهات المختصة.

كذلك يشارك في مراجعة الإجراءات الفنية الخاصة بالمستخلصات والختاميات، وإبداء الرأي الفني بشأنها.

كما يسهم في إعداد التوصيات المتعلقة بتعديل المشروعات أثناء التنفيذ أو توقيع الغرامات أو الإعفاء منها، مع التنسيق المستمر مع التخصصات الأخرى مثل الهندسة المدنية والكهرباء والعمارة، لضمان تكامل الأعمال، فضلا عن تنفيذ أي مهام أخرى تسند إليه في نطاق اختصاصه الوظيفي.

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

يشترط إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المرتبطة بطبيعة العمل، والإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل.

كما يتطلب شغل الوظيفة القدرة على العمل الجماعي، والتمتع بمهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات، وإدارة الأزمات، واتخاذ القرارات السليمة في التوقيت المناسب، إلى جانب مهارات تواصل فعالة.

الاختبارات والتدريب

يشترط اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، بالإضافة إلى اجتياز البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

شروط التقديم لوظيفة مهندس ميكانيكا

يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال هندسي تخصص ميكانيكا، وبحد أدنى تقدير عام جيد.

المستندات المطلوبة للتقديم

تشمل المستندات المطلوبة:

صورة شخصية حديثة

صورة المؤهل الدراسي

كارنيه نقابة المهندسين

بطاقة الخدمات المتكاملة (لذوي الإعاقة إن وجدت)

موقف الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

إيصال الإيداع البنكي

المؤهل الأعلى إن وجد

إفادة معتمدة بتقدير عام جيد على الأقل في حال عدم ثبوته بالمؤهل

صورة بطاقة الرقم القومي (الوجهان) سارية

مواعيد التقديم على الوظيفة

الوظيفة شاغرة، ويبدأ الإعلان عنها اعتبارا من 28 يناير 2026 وحتى 26 فبراير 2026، على أن يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني خلال الفترة من 12 فبراير وحتى 26 فبراير 2026.

ضوابط التقديم الإلكتروني وسداد الرسوم

يشترط عدم إدخال البيانات قبل استكمال جميع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

كما يجب رفع أصول المستندات بصيغة JPG وبحجم لا يتجاوز 1 ميجابايت لكل ملف، ويرفض الطلب في حال عدم مطابقة البيانات أو عدم وضوح المستندات أو وجود كشط أو تعديل بها.

ويتعين إيداع مبلغ 30 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأحد فروع بنك مصر أو بنك القاهرة أو البنك الأهلي المصري، على أن يكون الإيصال باسم المتقدم وتاريخ الإيداع لاحقا لتاريخ الإعلان، وإلا يرفض الطلب.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التقديم يتم إلكترونيا فقط خلال المدة المحددة، مع ضرورة الاحتفاظ برقم التسجيل بعد إتمام عملية التقديم.