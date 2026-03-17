السكرتير العام لبني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمبادرة التشجير 100مليون شجرة

ترأس السكرتير العام لمحافظة بني سويف كامل علي غطاس ، في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة المختصة بتنفيذ ومتابعة المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم جهود الدولة في التوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة البيئة، بحضور ممثلي الجهات المعنية والوحدات المحلية.

تناول الاجتماع، تم تنفيذه من توصيات اللجنة خلال الاجتماع السابق، حيث تم الوقوف على معدلات التنفيذ ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان الاستفادة من المبادرة، وتم عرض بيان تفصيلي بشأن استلام الأشجار الخاصة بالمرحلة الرابعة، وموقف توزيعها، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية المحددة في أعمال الزراعة والرعاية، للحفاظ على تلك الأشجار وتحقيق الاستدامة.

وشدد السكرتير العام على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق منظومة التكويد على جميع الأشجار، سواء التي تم زراعتها قبل إطلاق المبادرة أو ضمن مراحلها المختلفة بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تسهل أعمال المتابعة والصيانة.