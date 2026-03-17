الاستثمار : استمرار عمل منظومة الإفراج الجمركي في إجازة عيد الفطر



أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن استمرار العمل بمنظومة الإفراج الجمركي بكفاءة عالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدولة لتعزيز كفاءة حركة التجارة الخارجية وضمان تدفق السلع والبضائع عبر الموانئ المصرية دون انقطاع.



وأكد الوزير أن العمل سيستمر بكافة المنافذ الجمركية يوم الخميس 19 مارس، على أن تكون فترة العطلة الرسمية محددة بيومين فقط (أول وثاني أيام العيد) لكافة الجهات المرتبطة بعمليات الإفراج، بما يشمل مصلحة الجمارك، البنوك، والجهات الرقابية ذات الصلة.

وأشار الدكتور فريد إلى أن استئناف العمل بمنظومة الإفراج الجمركي سيكون بدءًا من ثالث أيام عيد الفطر، مع تنسيق مستمر مع جميع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع التجاري خلال هذه الفترة، وضمان سلاسة عمليات الاستيراد والتصدير.

وأوضح الوزير أن انتظام الإفراج الجمركي خلال العطلات الرسمية يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار المعروض من السلع في الأسواق، وتقليل تكاليف العمليات اللوجستية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم المستهلك والمنتج الوطني.