الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سفير اليابان: 120 مليون دولار استثمارات تعزز الشراكة الثقافية والإنسانية

ولاء عبد الكريم

أطلقت سفارة اليابان لدى جمهورية مصر العربية سلسلة من الفعاليات الثقافية والإنسانية بمناسبة شهر رمضان المبارك، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص طوكيو على تعزيز جسور التواصل الثقافي والإنساني مع مصر.

وفي هذا الإطار، استضاف سفير اليابان في مصر، فوميو إيواي، إفطارًا رمضانيًا بإحدى المزارع العضوية في سقارة، حيث قام بجولة ميدانية للاطلاع على التجربة الزراعية المحلية وتذوق المنتجات المصرية الطازجة، كما شارك سيدات المزرعة في إعداد الخبز البلدي و"البتاو"، في مشهد يعكس روح التقارب الثقافي والتفاعل الإنساني، قبل أن يختتم الزيارة بإفطار أعده الشيف الياباني بالسفارة، جمع بين المطبخين المصري والياباني.

وأكد السفير فوميو إيواي سعادته بقضاء أول رمضان له في مصر، مشيرًا إلى أن لهذا الشهر طابعًا خاصًا يعكس كرم الشعب المصري، وقال إن علاقته بمصر تمتد لأكثر من 40 عامًا، حيث زار القاهرة لأول مرة لدراسة اللغة العربية، وشهدت مصر ميلاد ابنته، مضيفًا أنه يعتبرها بلده الثاني ومكانًا دائم الجذب بالنسبة له.

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة إطلاق مسابقة "فوازير رمضان" عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن مجموعة من الأسئلة التفاعلية للتعريف بأبرز الرموز والمفاهيم اليابانية، من بينها الفنون المسرحية التقليدية، والأوسمة الإمبراطورية، ووسائل النقل المتطورة، وقيم الساموراي، فضلًا عن المعالم الثقافية والطبيعية في اليابان، وذلك بهدف تقديم محتوى معرفي مبسط وجذاب للجمهور المصري.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود مستمرة لترسيخ شراكة ممتدة لأكثر من 70 عامًا بين مصر واليابان، شملت دعم عدد من المشروعات الكبرى، من بينها المتحف المصري الكبير، ودار الأوبرا المصرية، ومستشفى أبو الريش الياباني، ومطار برج العرب، من خلال تمويلات وخبرات فنية يابانية.
يُذكر أن حجم الاستثمارات اليابانية في مصر ارتفع إلى نحو 120 مليون دولار خلال عام 2024، مع وجود 72 شركة يابانية تعمل في السوق المصري، إلى جانب مساهمات يابانية في تطوير المؤسسات الثقافية ومشروعات الترميم الأثري، فضلاً عن انتشار الفنون القتالية اليابانية مثل الجودو والكاراتيه في مصر.

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
جانب من التكريم
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
محافظ الشرقية
