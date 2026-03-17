عماد يسري: تأخير التصوير يدفع صُنّاع «وننسى اللي كان» للاستعانة بـ3 مخرجين

كشف الناقد الفني عماد يسري عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسلسل “وننسى اللي كان”، موضحًا أن العمل واجه بعض التحديات خلال فترة التحضير والتصوير.

تأخير في جدول التسجيل

وأوضح عماد يسري أن المسلسل تعرض لتأخير ملحوظ في جدول التسجيل، وهو ما دفع فريق العمل إلى اتخاذ قرار سريع لتدارك الموقف، حيث تم الاستعانة بثلاثة مخرجين بدلًا من مخرج واحد، من أجل تسريع وتيرة التصوير والالتزام بالمواعيد المحددة للعرض.

خطة لتجاوز الأزمة

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت كحل عملي للحفاظ على جودة العمل وفي نفس الوقت إنهاء التصوير في الوقت المناسب، خاصة مع ضغط الموسم الدرامي والمنافسة القوية بين الأعمال.

تحضيرات مكثفة للفنانة المشاركة

في سياق متصل، تحدث يسري عن الفنانة درة المشاركة في علي كلاي ، مؤكدًا أنها تبذل مجهودًا كبيرًا في التحضير لشخصيتها، حيث تحرص على دراسة الدور بشكل جيد ومكثف.

وأضاف أن الفنانة تعمل بجد إلى جانب أحمد العوضي، في محاولة لتقديم أداء مميز يواكب تطلعات الجمهور، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها العوضي في الدراما التلفزيونية.

توقعات بنجاح العمل

واختتم الناقد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود قد تنعكس بشكل إيجابي على جودة المسلسل، متوقعًا أن يحظى العمل بمتابعة جماهيرية جيدة عند عرضه.