إنجي كيوان تفاجئ جمهورها بحيلة “الخيانة” في الحلقة 25 من "وننسى اللي كان"

فاجأت الفنانة إنجي كيوان، الجمهور خلال أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل “وننسى اللي كان”، بعدما كشفت الأحداث عن مفاجأة درامية غير متوقعة قلبت موازين القصة، وأظهرت أن ما بدا خيانة لم يكن سوى خطة محكمة للإيقاع بالمجرم الحقيقي.

وخلال الحلقات الماضية، نجحت شخصية “هبة” التي تقدمها إنجي كيوان في إقناع الجميع بأنها اختارت طريق الخيانة، حيث بدا أنها تتآمر ضد “جليلة” (ياسمين عبد العزيز) في محاولة للاستيلاء على أموالها والتقرب من طليقها “يوسف الصيرفي” (أحمد سعيد عبد الغني).

هذا المسار الدرامي جعل المشاهدين يصدقون أنها بالفعل الشخصية التي قد تغدر من أجل مصلحتها الشخصية.

لكن المشهد المفاجئ الذي جمعها بيوسف الصيرفي كشف الحقيقة كاملة، إذ اتضح أن كل خطواتها السابقة كانت جزءًا من خطة مدروسة جرى تنفيذها بالتنسيق مع جليلة وبإذن من النيابة، بهدف الإيقاع بيوسف وكشف جرائمه.

وخلال المواجهة، قدمت هبة التسجيلات التي تدينه، لينتهي المشهد بدخول الشرطة والقبض عليه في لحظة درامية حاسمة.

وقدمت إنجي كيوان، في هذا المشهد أداءً لافتًا عكس تطور شخصيتها داخل الأحداث، حيث نجحت في إظهار مزيج من الذكاء والهدوء والثقة، لتتحول من شخصية تبدو خائنة إلى عنصر أساسي في كشف الحقيقة.

وتدور أحداث مسلسل “وننسى اللي كان” حول شخصية “جليلة رسلان” التي تجسدها ياسمين عبد العزيز، وهي فنانة شهيرة تواجه سلسلة من الضغوط والصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، ما يضعها في مواقف معقدة تكشف الكثير من أسرار الماضي والعلاقات الإنسانية.

ويشارك في بطولة العمل كل من كريم فهمي، شيرين رضا، وإنجي كيوان.