استنفار خليجي لمواجهة التهديدات الإيرانية.. تحرك عاجل من قادة مجلس التعاون

قال جمال الوصيف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إن الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت مستمرة، وسط سقوط قتلى ومصابين خلال الأيام الماضية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الهجمات أسفرت مؤخرًا عن سقوط قتيل في الإمارات، وقبلها في كل من قطر والبحرين والكويت، في ظل تصاعد ملحوظ وتيرة الاعتداءات على دول المجلس.

وأشار الوصيف إلى أن هذه التطورات دفعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تكثيف تحركاتهم السياسية والدبلوماسية على مختلف المستويات، من خلال اتصالات مكثفة مع عدد من قادة العالم، ومن أبرز هذه الاتصالات، تواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي، إلى جانب اتصالات أجراها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مع عدد من القادة الدوليين.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى بدوره اتصالات في هذا الإطار، بالتزامن مع جولة لوزير الخارجية المصري إلى دول مجلس التعاون، لنقل رسالة دعم مصر وإدانتها الكاملة لهذه الاعتداءات، والتأكيد على وقوف القاهرة إلى جانب دول الخليج في كافة القرارات التي تتخذها لمواجهة هذه التهديدات.