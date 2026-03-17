الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: مصر تقف بقوة مع دول الخليج.. واتصالات الرئيس بالأشقاء العرب تعزز وحدة الصف العربي

مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب “حماة الوطن”، بالجهود المكثفة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي على الساحة الإقليمية والدولية، من خلال سلسلة الاتصالات التي أجراها مع قادة الدول العربية والخليجية، في إطار التنسيق المشترك لمواجهة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأكد "أبو النصر"، في بيان له اليوم، الثلاثاء، أن هذه التحركات تعكس الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم استقرار المنطقة، مشددًا على أن اتصالات الرئيس مع الأشقاء في الدول العربية والخليجية حملت رسائل واضحة تتعلق بضرورة التكاتف والتضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة، إلى جانب إدانة جميع أشكال الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار الدول.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن تحركات القيادة السياسية لم تقتصر على الإطار العربي فقط، بل امتدت لتشمل اتصالات مع عدد من الأطراف الدولية الفاعلة، بهدف تهدئة التصعيد ووقف دائرة العنف، بما يسهم في احتواء الأزمات الراهنة والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأوضح "أبو النصر" أن مصر تؤكد بشكل دائم وثابت دعمها الكامل لدول الخليج العربي في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، لافتًا إلى أن هذا الموقف نابع من إدراك عميق بأن أمن الخليج واستقراره يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأضاف النائب أن الدولة المصرية تقف بثبات إلى جانب أشقائها في دول الخليج، وتدعم جميع الجهود الرامية إلى حماية أمنهم واستقرارهم، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا ركيزة أساسية في دعم العمل العربي المشترك، وقوة داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية ودورها الريادي.

