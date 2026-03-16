وكيل دفاع النواب : موقف مصر واضح برفض العدوان على الدول العربية

أشاد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بالموقف المصري والرؤية الثاقبه للدولة المصرية التي اثبتت صدقها في كل أزمات المنطقة ، والتي اكدت علي ضرورة الاستماع الي صوت العقل والحكمة بدلا من اصوات المدافع والرصاص ، مستنكرا مايحدث في الحرب الإيرانية-الأمريكية-الإسرائيلية، من الهجوم علي الاقطار والبلدان العربيه الشقيقه ، ومؤكدًا أن مصر تتبنى موقفًا ثابتًا يقوم على رفض العدوان على الدول العربية والحفاظ على استقرار المنطقة، والعمل على تجنب اتساع دائرة الصراع.

وأوضح وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن القيادة المصرية حذرت مرارًا من خطورة انزلاق المنطقة إلى أزمة كبرى لا يعلم مداها إلا الله، خاصة في ظل حالة التوتر المتصاعدة التي قد تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط بأكمله.

وأشار ابراهيم المصري إلى أن مصر تؤكد دائمًا ضرورة تغليب صوت العقل والحلول الدبلوماسية، حفاظًا على أرواح الشعوب وحماية مقدرات الدول من مخاطر الحروب والصراعات الممتدة.

و انتقد اللواء ابراهيم المصري محاولات بث الشائعات وإثارة الفتنة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الحملات تستهدف تفكيك وحدة الصف العربي وإضعاف التضامن بين الدول العربية.

ولفت وكيل دفاع النواب إلى ما يُعرف بـ الوحدة 8200 التابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، والتي تُعد من أبرز الوحدات المتخصصة في الحرب السيبرانية وجمع المعلومات، مشيرًا إلى أن من بين أهدافها إدارة حملات إلكترونية وبث الشائعات لإثارة الفرقة بين الشعوب العربية وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

واختتم المصري تصريحاته أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا كبيرًا من الشعوب العربية، وضرورة التحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات، حفاظًا على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.