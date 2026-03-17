البحوث الفلكية يكشف عن موعد عيد الفطر في مصر ودول الخليج.. ماذا قال؟

أكد الدكتور محمد غريب أستاذ أبحاث الشمس بمعهد البحوث الفلكية، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن أول أيام عيد الفطر سيوافق يوم الجمعة 20 مارس.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن الموعد النهائي لعيد الفطر يظل مرهونًا بالرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، حيث تقوم لجان الرؤية برفع نتائجها إلى مفتي الجمهورية، ليتم إعلان القرار الرسمي مساء يوم الخميس.

وأشار إلى أن الحسابات الفلكية ثابتة ولا تختلف من دولة لأخرى، متوقعًا أن يكون العيد يوم الجمعة أيضًا في دول الخليج، رغم أن بعضها بدأ صيام شهر رمضان قبل مصر بيوم، لافتًا إلى أن إعلان المملكة العربية السعودية سيصدر بعد تحري الهلال.