أفضل أدعية ليلة القدر 2026 في رمضان مكتوبة.. دعوات تجلب الرزق والعفو والعافية
عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة
الاستثمار تضع شرطا أمام الشركات الناشئة للحصول على الخدمات الحكومية
تدشين صناديق استثمارية احترافية لدعم نمو الشركات الناشئة | تفاصيل مهمة
قبل افتتاحه التجريبى .. وزيرة الثقافة تتفقد الاستعدادات النهائية لـ مسرح مصر | صور
فلسطين: الاحتلال يستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية لتكثيف سياساته الاستيطانية
ترامب: معظم حلفاء الناتو يرفضون المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران
مدبولي يترأس اجتماع إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد
لبنان: ارتفاع عدد القـ.تلى إلى 912 شخصا.. و2221 جريحا
داخل إسرائيل.. الحرس الثوري يعلن تفجير طائرات أمريكية للتزود بالوقود
في حال رفض الإخلاء.. كيف يحصل المالك على حكم بطرد المستأجر؟
العاهل الأردني وملك البحرين: اعتداءات إيران انتهاك للسيادة وتهديد للأمن الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| استقرار الطقس..البحوث الفلكية تكشف عن موعد عيد الفطر..تعليق هاجر سعد الدين على موقف الرئيس السيسي

منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

السلطات الإماراتية: مقتل شخص جراء حطام صاروخ بالستي تم اعتراضه في أبوظبي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية ، خبرا عاجلا يفيد بأن السلطات الإماراتية، أعلنت مقتل شخص جراء حطام صاروخ بالستي تم اعتراضه في أبوظبي.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن السلطات الأمنية نجحت في اعتقال 10 أجانب بينهم 4 بتهم التجسس و3 خططوا لتنفيذ عمليات ميدانية شمال شرق البلاد.

أمطار وشبورة ورياح.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 في مصر

رصد برنامج صباح البلد بيان الأرصاد الجوية.. حيث أعلنت الهيئة أن الطقس يشهد أجواءً باردة في الصباح الباكر، تميل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما ترتفع الحرارة بشكل ملحوظ في جنوب الصعيد، قبل أن تعود الأجواء للبرودة ليلًا.

شبورة مائية صباحًا

تتكون شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 حتى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تؤثر على الرؤية في بعض الطرق.

غرامة 3000 جنيه ووقف شهر .. نقابة السياحيين عن ضوابط تأجير الدواب بالجيزة

أصدرت محافظة الجيزة قرارًا جديدًا ينظم تأجير الدواب والكارتات في المناطق السياحية، بهدف ضبط العمل وتحسين صورة الأماكن الأثرية.

تشديد الرقابة بالمناطق السياحية

أكد فارس حسني، الأمين العام لنقابة السياحيين، أن قرار محافظة الجيزة يأتي في إطار تنظيم العمل داخل المناطق الأثرية والسياحية، والحفاظ على الصورة الحضارية أمام الزوار.

خارجية كوريا الجنوبية: 26 سفينة لنا عالقة في المياه المحيطة بمضيق هرمز

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن 26 سفينة كورية عالقة حالياً في المياه المحيطة بمضيق هرمز بسبب التوترات الأمنية المستمرة في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا الوضع أثر على عمليات النقل التجاري للشركات الكورية وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

متابعة الحكومة الكورية

وأوضحت الوزارة أن الحكومة الكورية تتابع عن كثب أوضاع السفن وطاقمها، وتعمل على تأمين سلامتهم وضمان استمرار العمليات اللوجستية قدر الإمكان رغم الظروف الصعبة.

إعلام إسرائيلي: التقديرات تشير إلى نجاح عملية اغتيال علي لاريجاني ومسؤولين كبار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" عن مصادر، أن التقديرات تشير إلى نجاح عملية اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، ومسؤولين كبار في النظام الإيراني.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن الحرب الجارية في المنطقة ستؤدي إلى تغيير جذري في شكل الشرق الأوسط، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تحقق الأهداف التي تسعى إليها من خلال هذه المواجهة.

عبدالعاطي: مصر ترفض أي تهديدات أو تدخلات خارجية تمس سيادة دول الخليج

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير  الخارجية والتعاون الدولي، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي تهديدات أو تدخلات خارجية تمس سيادة دول الخليج العربي أو مقدرات شعوبها.

وأكد بدر عبد العاطي أن مصر تقف دائمًا إلى جانب دول الخليج في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيرة إلى أن التهديدات الإقليمية والتدخلات في شؤون المنطقة يجب أن تتوقف لضمان أمن المنطقة بأسرها.

البحوث الفلكية يكشف عن موعد عيد الفطر في مصر ودول الخليج.. ماذا قال؟

أكد الدكتور محمد غريب أستاذ أبحاث الشمس بمعهد البحوث الفلكية، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن أول أيام عيد الفطر سيوافق يوم الجمعة 20 مارس.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن الموعد النهائي لعيد الفطر يظل مرهونًا بالرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، حيث تقوم لجان الرؤية برفع نتائجها إلى مفتي الجمهورية، ليتم إعلان القرار الرسمي مساء يوم الخميس.

مكتب نتنياهو: إصدار أمر باستهداف كبار قادة النظام الإيراني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن مكتب نتنياهو يقول إنه أصدر أمرا باستهداف كبار قادة النظام الإيراني.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه طلب من الصين تأجيل قمة كان من المقرر عقدها مع نظيره الصيني شي جين بينغ لمدة شهر تقريباً، مشيراً إلى أنه من المهم بالنسبة له البقاء في واشنط

شعور لا يوصف.. تعليق هاجر سعد الدين على موقف الرئيس السيسي الإنساني معها

القرآن الكريم الأسبق، أنها سعيد بما حدث في احتفالية ليلة القدر، موضحة أن ما حدث معها يعتبر تكريم من الله.

وأضافت د.هاجر سعد الدين، خلال مداخلة عبر القناة الأولى، أنها كانت سعيدة أيضًا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية الخاصة بإطلاق تطبيق إذاعة القرآن الكريم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل تكريماً لمسيرة الإذاعة وجهودها على مدار سنوات.

طريقة عمل الكوكيز
