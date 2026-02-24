الاتحاد الأوروبي: رسوم ترمب الجديدة قد تنتهك اتفاق التجارة

خلص تقييم للاتحاد الأوروبي إلى أن سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب سترفع الرسوم على بعض صادرات التكتل، بما في ذلك الجبن وبعض المنتجات الزراعية، إلى ما يتجاوز المستوى المسموح به في اتفاقهما التجاري.

وبعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية استخدام ترمب لقانون الصلاحيات الطارئة لفرض ما يُعرف برسومه "المتبادلة" حول العالم، أعلن عن تعرفة عالمية جديدة بنسبة 10%، ثم لوّح برفعها إلى 15%.

أبلغت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة للتكتل، المشرعين يوم الإثنين أن التعرفة العالمية الجديدة ستُضاف إلى الرسوم المفروضة بالفعل، وفقاً لبرند لانغه، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي.

ويعني المعدل التراكمي الجديد أن بعض السلع ستتجاوز سقف 15% الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في اتفاقهما التجاري.

ترمب يبرر رسومه الجديدة بعجز المدفوعات وسط تشكيك بوجود أزمة وبموجب برنامج ترمب الجديد للرسوم الجمركية، ستواجه بعض المنتجات، بما في ذلك الزبدة والبلاستيك والمنسوجات والمواد الكيميائية، رسوماً تتجاوز سقف 15%، بحسب أشخاص مطلعين على تقييم المفوضية. ويمكن أن تبقى التعرفات العالمية الجديدة سارية لمدة تصل إلى 150 يوماً.