عبدالعاطي: مصر ترفض أي تهديدات أو تدخلات خارجية تمس سيادة دول الخليج

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي تهديدات أو تدخلات خارجية تمس سيادة دول الخليج العربي أو مقدرات شعوبها.

كما أكد بدر عبد العاطي أن مصر تقف دائمًا إلى جانب دول الخليج في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيرة إلى أن التهديدات الإقليمية والتدخلات في شؤون المنطقة يجب أن تتوقف لضمان أمن المنطقة بأسرها.

وفي ذات السياق، دعا وزير الخارجية المصري إلى التهدئة والتزام الحوار البناء لحل الأزمات في المنطقة بعيدًا عن التصعيد العسكري، مؤكداً على أهمية أن تتضافر الجهود الدولية لضمان احترام سيادة الدول العربية.