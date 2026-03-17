غرامة 3000 جنيه ووقف شهر .. نقابة السياحيين عن ضوابط تأجير الدواب بالجيزة

أصدرت محافظة الجيزة قرارًا جديدًا ينظم تأجير الدواب والكارتات في المناطق السياحية، بهدف ضبط العمل وتحسين صورة الأماكن الأثرية.

تشديد الرقابة بالمناطق السياحية

أكد فارس حسني، الأمين العام لنقابة السياحيين، أن قرار محافظة الجيزة يأتي في إطار تنظيم العمل داخل المناطق الأثرية والسياحية، والحفاظ على الصورة الحضارية أمام الزوار.

غرامة ووقف للمخالفين

وأوضح لبرنامج صباح البلد أن القرار ينص على توقيع غرامة قدرها 3000 جنيه، مع وقف المرخص له عن العمل لمدة شهر، في حال ارتكاب مخالفات تتعلق بتأجير الدواب أو الكارتات داخل المناطق السياحية.

مخالفات تستوجب العقوبة

تشمل المخالفات:

العمل خارج المناطق المصرح بها

إزعاج السائحين أو الإلحاح عليهم

التصوير دون إذن

مخالفة قواعد الرفق بالحيوان

التسبب في تعطيل الحركة أو إعاقة المرور

عقوبات مضاعفة عند التكرار

أشار إلى أن العقوبات تتضاعف عند تكرار المخالفة، لتصل إلى 6000 جنيه ووقف لمدة 60 يومًا، مع إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال عام.

حماية السائح وتحسين التجربة



وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السائحين وتحسين تجربتهم داخل المناطق الأثرية، إلى جانب فرض الانضباط على العاملين في هذا القطاع الحيوي.