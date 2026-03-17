شعور لا يوصف.. تعليق هاجر سعد الدين على موقف الرئيس السيسي الإنساني معها

أكدت الدكتورة هاجر سعد الدين رئيس شبكة القرآن الكريم الأسبق، أنها سعيد بما حدث في احتفالية ليلة القدر، موضحة أن ما حدث معها يعتبر تكريم من الله.

وأضافت د.هاجر سعد الدين، خلال مداخلة عبر القناة الأولى، أنها كانت سعيدة أيضًا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية الخاصة بإطلاق تطبيق إذاعة القرآن الكريم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل تكريماً لمسيرة الإذاعة وجهودها على مدار سنوات.

وأشارت رئيس شبكة القرآن الكريم الأسبق، إلى أن الموقف الإنساني من الرئيس بخصوص توجيهه لها بالجلوس على الكرسي كان مشاعر فياضة منه، وشعرت بإحساس لا يوصف.

وأشارت إلى أن إذاعة القرآن الكريم، بالنسبة لها تعتبر كل شئ، وأن فترة توليها رئاسة الشبكة كانت أفضل فترة في حياتها، أن تطبيق إذاعة القرآن الكريم يتيح للمستمعين الوصول إلى تلاوات نادرة وبرامج إذاعية قيمة في أي وقت، ويجعل محتوى الإذاعة متاحاً لأجيال جديدة، مؤكدة أن هذا التطور يعزز استمرار الإذاعة كمصدر للعلم والفهم الصحيح للقرآن الكريم.

وكشفت أن المواطنين عندما تريد الاستماع لـ فتوى لأحد العلماء يستطيع المستمع للعودة لها، والاستماع لها فما يحدث يعتبر نقلة كبيرة.

وأشارت إلى أن إطلاق التطبيق يأتي ضمن جهود طويلة لنقل إرث إذاعة القرآن الكريم، الذي يمتد لأكثر من 62 عامًا، وأنه خلال أيام سنحتفل بعيد ميلاد الإذاعة الجديد، إلى العصر الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي.

وأوضحت أن ما حدث يعتبر مجهود رائع من العلماء الأجلاء، والتلاوات الرائعة، فكل ما حدث يتم الاحتفاظ به للعودة له في أي وقت.