أستراليا ونيوزيلندا تدعوان إلى إنهاء حرب إيران بأسرع وقت ممكن

دعت أستراليا ونيوزيلندا إلى إنهاء الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزيري خارجية ودفاع البلدين اليوم /الثلاثاء/ بالعاصمة الأسترالية (كانبرا) في المشاورات الوزارية السنوية التي تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتعاون بشكل أوثق في منطقة المحيط الهادئ، والعمل معا على القضايا الدولية، بما في ذلك في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

من جانبه، قال وزير خارجية نيوزيلندا، وينستون بيترز - عقب الاجتماع - "ناقشنا تصاعد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، ونريد إنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن والتوصل إلى حل تفاوضي".