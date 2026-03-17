قصف مخزن للوقود بطريق مطار رفيق الحريري بلبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن التصعيد مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت حيث أعلن الجيش اللبناني أن أحد العسكريين استشهد وإصابة 5 عسكريين في الجنوب اللبناني.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن العسكريين كانوا يتحركون في سيارة وبجارها دراجة نارية وتم استهدافهم، مشيرا إلى أن المصابين يتلقون العلاج في المستشفى ومنهم حالة حرجة للغاية، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع غارات عنيفة التي استهدفت عدة مناطق وقرى جنوبية.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مكانا به مخازن للوقود وشاحنات مما أدى إلى اشتعال النيران بشكل كبير بطريق المطار، كما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على النيران، وهو الاستهداف الأقرب لمطا رفيق الحريري الدولي منذ بداية الهجمات.