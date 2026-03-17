جيش الاحتلال يحذر من إطلاق دفعات صاروخية مكثفة من قبل حزب الله خلال الساعات القادمة

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي من إطلاق دفعات صاروخية مكثفة من قبل حزب الله خلال الساعات القادمة باتجاه بلدات الشمال، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن قوات من الفرقة 36 بدأت منذ أيام تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان.

وذكر جيش الاحتلال في تصريحات له ، نقلتها وسائل إعلام : سيتم تنفيذ عمليات برية جديدة تهدف لتعزيز خط الدفاع الأمامي وإزالة التهديدات في الشمال.

وأشار جيش الإحتلال، إلى أن القوات شنت قصف جوي ومدفعي مكثف استهدف مواقع لحزب الله قبل دخول البري إلى لبنان.