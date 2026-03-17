جيش الاحتلال: سنواصل العمل بقوة ضد حزب الله

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي ، بأن قوات من الفرقة 36 بدأت منذ أيام تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان.

وذكر جيش الاحتلال في تصريحات له ، نقلتها وسائل إعلام : سيتم تنفيذ عمليات برية جديدة تهدف لتعزيز خط الدفاع الأمامي وإزالة التهديدات في الشمال.

وأشار جيش الإحتلال، إلى أن القوات شنت قصف جوي ومدفعي مكثف استهدف مواقع لحزب الله قبل دخول البري إلى لبنان.

كما تعهد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيواصل العمل بقوة ضد حزب الله ، مضيفا" ولن نسمح بتهديد المناطق الشمالية.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدء عملية برية محددة الأهداف في جنوب لبنان، بهدف توسيع المنطقة العازلة وفرض سيطرته على الأراضي اللبنانية، في تصعيد خطير ضد حزب الله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العملية تهدف إلى منع حزب الله من العودة إلى مواقع قرب الحدود، مؤكداً أن العملية تحاكي العمليات العسكرية السابقة ضد حماس في غزة، وتشمل تدمير البنية التحتية للجماعة وتصفيتها لإزالة التهديدات وخلق طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال.

وأشار كاتس إلى أن مئات الآلاف من سكان جنوب لبنان الذين نزحوا لن يعودوا إلى منازلهم حتى يتم ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل الع، مضيفاً أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يختبئ تحت الأرض، وأن الجماعة ستدفع "ثمناً باهظاً" لجهودها الرامية لتدمير إسرائيل.

في سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي ليلة الاثنين موجة غارات جوية جديدة على البنية التحتية لحزب الله في بيروت، وسط تحذيرات سابقة بإخلاء أحياء الضاحية الجنوبية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت القيادة اللبنانية إن العملية الإسرائيلية تهدف إلى منع السكان اللبنانيين من العودة إلى منازلهم، وتدمير البنية التحتية للمنطقة، في خطوة تنتهك السيادة اللبنانية وتهدد الأمن الإقليمي.