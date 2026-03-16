قنصل مصر الأسبق بإسرائيل يكشف كواليس حصوله على معلومات اجتياح لبنان 1982

حل السفير رفعت الانصاري قنصل مصر الأسبق في إسرائيل، ضيفا على الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج " ورا الشمس" المذاع على قناة " الشمس".

وقال رفعت الانصاري: "في فترة عملي داخل إسرائيل حصلت على كم كبير من المعلومات الخطيرة عن خطط إسرائيلية".

وتابع رفعت الانصاري :" من المعلومات التي حصلت عليها هي الاعداد الإسرائيلي لاجتياح جنوب لبنان في عام 1982 ".

وأكمل رفعت الأنصاري :" عرفت موعد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في 14 فبراير 1982 من إحدى الضابطات الإسرائيلية آنذاك".

ولفت رفعت الانصاري:" تعرفت على الاستراتيجية وحجم الأسلحة التي سوف تستخدمها إسرائيل في الاجتياج ".