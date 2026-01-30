قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد.. 50 جنيه فقط
عالم بالأوقاف: شعبان محطة إيمانية مهمة وتهيئة روحية لاستقبال رمضان
رسميا.. الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى الدوري المجري
مصدر حكومي سوري: الاتفاق مع قسد يهدف إلى توحيد الأراضي وإنفاذ القانون
زيلينسكي: مستعد لأي لقاء مع بوتين ولكن ليس في موسكو أو بيلاروسيا
مصر تعلن دعمها الكامل لجهود القضاء على التنظيمات الإرهابية في وسط وغرب أفريقيا
تجميد ومفيش كأس عالم.. شوبير يصدم إمام عاشور بشأن موقفه في الأهلي
اقتراب مقلق وفرصة ذهبية.. كويكب يتجه نحو القمر| ماذا سيحدث؟
إحتفاء بشهر رمضان.. حمادة هلال عن أغنية والله بعودة: حالة روحانية جميلة
الزراعة تصدر 860 ترخيص تشغيل لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال يناير
صلاة الضحى.. اعرف كيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية في بنك مصر.. قدم الآن

وظائف خالية ببنك مصر.. قديم الآن
وظائف خالية ببنك مصر.. قديم الآن
محمد غالي

يبحث عدد كبير من الموطنون عن الوظائف الخالية، التي تحقق فرص عمل مستقرة في القطاع المصرفي، خاصة بعد إعلان بنك مصر عن توفير عدد من الوظائف الخالية عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن». 

ويأتي هذا الإعلان ضمن خطة بنك مصر لتدعيم فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية بكفاءات مهنية قادرة على دعم مسيرة التطوير وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المصرفية.

الوظائف الخالية ببنك مصر 2026

وإتاحة بنك مصر،  عدد من الوظائف الشاغرة، وذلك في وظيفة مدير فرع. 

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص البنك على استقطاب الكفاءات المؤهلة من الشباب، سواء من أصحاب الخبرات السابقة أو الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية، بما يساهم في توفير فرص عمل مستقرة ودخل شهري منتظم.

وأوضح البنك تفاصيل الوظائف المتاحة، إلى جانب المهام المطلوبة، وشروط القبول، وآلية التقديم، والتي جاءت على النحو التالي:

وظائف

المهام الوظيفية لمديري الفروع ببنك مصر 2026

الإشراف الكامل على سير العمل اليومي داخل الفرع وضمان كفاءة العمليات.
تقديم مستوى متميز من خدمة العملاء وبناء علاقات قوية ومستدامة معهم.
إدارة وتدريب فرق العمل وتحفيزهم لتحقيق الأهداف المحددة.
تنفيذ الخطط المالية وتحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة.
الالتزام بتطبيق سياسات البنك والتعليمات الرقابية المعتمدة.
التعامل باحترافية مع شكاوى واستفسارات العملاء والعمل على حلها.
رفع كفاءة الأداء التشغيلي والحفاظ على أعلى معايير جودة الخدمة.

كيفية التقديم

يمكن للراغبين في الالتحاق بوظائف بنك مصر لعام 2026 التوجه إلى الصفحة الرسمية للبنك على موقع «لينكد إن»، والاطلاع على تفاصيل الوظيفة، ثم إرسال السيرة الذاتية إلكترونيا عبر المنصة.

وظائف

شروط التقديم لوظائف بنك مصر 2026

امتلاك خبرة قوية في إدارة علاقات الأعمال وبناء الشراكات مع العملاء.
التمتع بخلفية جيدة في مجال التمويل والخدمات المصرفية.
إجادة مهارات خدمة العملاء وضمان تحقيق أعلى معدلات الرضا.
خبرة في قيادة الفرق وتطوير مهارات العاملين.
مهارات تواصل فعالة وقدرة عالية على حل المشكلات.
الحصول على درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو تخصص ذي صلة، ويفضل الحاصلون على درجة الماجستير.
الإلمام بأحدث الأنظمة المصرفية ومعايير الامتثال.
تعد الخبرة الإدارية السابقة في القطاع المصرفي أو المالي ميزة إضافية قوية.

وظائف بنك مصر 2026

ويؤكد بنك مصر من خلال هذه الوظائف حرصه المستمر على استقطاب الكفاءات المؤهلة ودعم الكوادر القادرة على قيادة العمل المصرفي بكفاءة واحترافية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتحقيق أهداف البنك الاستراتيجية، مع إتاحة فرص حقيقية للنمو الوظيفي وبناء مستقبل مهني واعد داخل أحد أكبر الكيانات المصرفية في مصر.
 

وظائف فرص العمل الخالية فرص العمل بنك مصر بنك مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

ترشيحاتنا

السفير ماجد عبد الفتاح

الجامعة العربية: لسنا طرفًا في مجلس السلام ولم توجه لنا الدعوة

مدمرة أمريكية

جيش الاحتلال يعلن رسو مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في ميناء إيلات

الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يشيد بدور العاهل المغربي في دعم السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

بالصور

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد