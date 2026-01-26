لو هتقدم علي وظيفة.. أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي

يحرص المواطنون على استخراج الفيش الجنائي المعروف بصحيفة الحالة الجنائية ، باعتباره أحد المستندات الأساسية المطلوبة ضمن ملفات التقديم للوظائف والالتحاق بالعديد من الجهات الرسمية والخاصة.

وأتاحت وزارة الداخلية عدة طرق لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، سواء من خلال أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، أو عبر الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة من خلال موقعها الرسمي وتطبيقها على الهواتف المحمولة، بما يضمن سرعة وسهولة الحصول على الخدمة.

رسوم استخراج فيش جنائي

يتم استخراج الفيش الجنائي ، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والاطلاع على الأصل، مع تحديد الجهة الموجه إليها الفيش الجنائي.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي إلى جهة واحدة فقط، وتبلغ مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ الإصدار.

رسوم استخراج فيش جنائي عادي

تبلغ رسوم استخراج الفيش الجنائي العادي 70 جنيها، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وتحديد الجهة الموجه إليها المستند.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

حددت وزارة الداخلية المستندات المطلوبة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، وتشمل:

صورة شخصية مقاس 6×4.

بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز سفر ساري، أو شهادة ميلاد للقصر.

للأجانب المقيمين داخل البلاد يشترط تقديم بطاقة الإقامة.

وتتوفر الخدمة أيضا للمصريين المقيمين بالخارج من خلال السفارات والقنصليات المصرية.

طريقة استخراج فيش جنائي إلكترونيا

يمكن للمواطنين استخراج الفيش الجنائي المستعجل إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية أو تطبيقها الرسمي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والتسجيل بالبيانات المطلوبة.

اختيار قسم الأدلة الجنائية.

اختيار خدمة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

سداد الرسوم إلكترونيا.

تحديد عنوان استلام الفيش الجنائي.

استخراج فيش جنائي

وبذلك تواصل وزارة الداخلية تطوير خدماتها لتسهيل حصول المواطنين على صحيفة الحالة الجنائية بطرق تقليدية وإلكترونية، بما يوفر الوقت والجهد ويواكب التحول الرقمي، مع الحفاظ على دقة الإجراءات وسرعة الإنجاز لتلبية احتياجات المواطنين داخل مصر وخارجها.

