استخراج فيش وتشبيه أونلاين 2026.. رابط فوري

ارتفعت عمليات البحث عن طريقة استخراج فيش وتشبيه أونلاين 2026، حيث يعد من الأوراق الهامة المطلوبة عند التعيين في وظيفة جديدة، ويسمى صحيفة الحالة الجنائية، ويمكن استخراجه من أقرب قسم أو أونلاين من على موقع وزارة الداخلية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي



حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيره وجاءت كالتالي:

صورة مقاس 6x4

للأجانب المقيمين داخل البلاد

بطاقة إقامة

بطاقة الرقم القومي

أو جواز سفر ساري

أو شهادة ميلاد للقاصرين

بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

استخراج فيش وتشبيه اونلاين

مدة صلاحية الفيش الجنائي



يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

خطوات استخراج فيش وتشبيه أون لاين 2026



لاستخراج الفيش والتشبيه إلكترونيًا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من هنــــــــا.

2. اختيار أيقونة «الأدلة الجنائية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3. الضغط على رابط «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

4. تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد.

5. تعبئة كافة البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش والتشبيه بدقة.

6. الضغط على «تسجيل الطلب».

7. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.

بعد الانتهاء من تسجيل الطلب وسداد الرسوم، يتم تجهيز الصحيفة خلال 72 ساعة من قبول الطلب، ثم تُرسل إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد.

استخراج فيش وتشبيه

شروط استخراج فيش جنائي إلكتروني

إذا كنت ترغب في استخراج فيش جنائي أونلاين، يشترط أن يكون المتقدم قد سبق له تسجيل بصماته وبياناته بشكل رسمي سابقا عند استخراج صحيفة الحالة الجنائية لأول مرة أو استخراج بطاقة الرقم القومي.

هل يمكن استخراج الفيش الجنائي أون لاين؟

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الأدلة الجنائية، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية واستخراج فيش وتشبيه أونلاين

استخراج فيش وتشبيه



ازاي اعمل فيش وتشبيه في نفس اليوم؟



ولاستخراج فيش جنائي فوري من القسم واستلامه في اليوم نفسه، يمكن اتباع الخطوات الآتية:

- التوجه أولًا إلى مكتب الفيش والتشبيه بقسم الشرطة التابع له المواطن، أو التوجه إلى مقر الأدلة الجنائية بمنطقة العباسية.

- تقديم الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي فوري، وهي:

- بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر ساري.

- إحضار شهادة الميلاد، لمن هم أقل من سن الـ16 عامًا.

- دفع الرسوم المقررة لخدمة استخراج فيش جنائي مستعجل.

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

