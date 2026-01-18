قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصالات بريطانية رفيعة بشأن غرينلاند.. ستارمر يناقش الملف مع الدنمارك والناتو وترامب
خبير أمن إقليمي: أمريكا أعادت ترتيب أوراقها في سوريا.. وقسد الخاسر الأكبر
العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني
10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
عائدة من المغرب.. بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة
أحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
نصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان
دعاء آخر ليلة في رجب مستجاب.. دعوات تفتح لك أبواب الخيرات
آخر ليلة في رجب الآن وللفجر.. بـ9 كلمات قبل النوم يسخر الله لك الأرزاق
إعلان حرب.. الرئيس الإيراني يحذر من مخطط أمريكي لاغتيال المرشد الأعلى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسهل طريقة لاستخراج شهادة تحركات في 2026

شهادة التحركات
شهادة التحركات
محمد غالي

تسهيلا على المواطنين، تتيح وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا، والتي توضح تحركات المواطن خارج مصر وإلى داخلها خلال فترة زمنية محددة، وذلك لتقديمها إلى الجهات المختصة. 

ويتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه، وفقا للبيانات المسجلة لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

استخراج شهادة التحركات إلكترونيا

ما هي شهادة التحركات

تعد شهادة التحركات من المستندات الرسمية التي يحتاجها المواطن في عدد من المعاملات، خاصة تلك المرتبطة بالسفر أو إثبات فترات التواجد داخل مصر أو خارجها خلال مدة زمنية معينة.

استخدامات شهادة التحركات

تستخدم شهادة التحركات لإثبات تحركات المواطن خارج البلاد، ويطلب تقديمها في عدد من الجهات الرسمية، ضمن إجراءات قانونية أو إدارية محددة. 

وتأتي هذه الخدمة في إطار التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

طريقة إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

تقدم وزارة الداخلية خدماتها الإلكترونية من خلال موقعها الرسمي. 

ويتطلب الاستفادة من هذه الخدمات إنشاء حساب شخصي على الموقع، وذلك عبر اختيار تسجيل دخول من أعلى الصفحة الرئيسية، ثم الضغط على إنشاء حساب جديد، وإدخال البيانات الشخصية الصحيحة والرقم القومي.

استخراج شهادة التحركات إلكترونيا

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

يتم استخراج شهادة التحركات عبر موقع وزارة الداخلية من خلال مجموعة من الخطوات تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، ثم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بعد ذلك يتم الضغط على دليل الخدمات الموجود أعلى الصفحة الرئيسية، لتظهر جميع الخدمات المتاحة إلكترونيا، ثم اختيار خدمة شهادة التحركات.

يقوم المواطن بعد ذلك بملء البيانات المطلوبة، والتي تشمل اسم مقدم الطلب، الرقم القومي، الوظيفة، تاريخ الميلاد، العنوان، المحافظة، المنطقة السكنية، الجهة المقدم إليها الطلب ونوعها.

ويتم تحديد الفترة الزمنية المطلوب استخراج شهادة التحركات عنها بدقة، ثم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني لإتمام تسجيل الطلب.

مدة استخراج شهادة التحركات

تستغرق مدة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا نحو 3 أيام فقط، ويمكن استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

استخراج شهادة التحركات إلكترونيا

5 خطوات لاستخراج شهادة التحركات إلكترونيا

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
الضغط على أيقونة دليل الخدمات من الشريط العلوي.
اختيار خدمة شهادة التحركات وملء بيانات الطلب المطلوبة.
تحديد الفترة الزمنية المراد استخراج الشهادة عنها.
إتمام عملية الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الدفع المعتمدة.

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين الحصول على شهادة التحركات بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، في إطار توجه وزارة الداخلية نحو تطوير الخدمات الرقمية وتيسير الحصول على المستندات الرسمية.

استخراج شهادة التحركات إلكترونيا استخراج شهادة التحركات شهادة التحركات التحركات وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كيا سيلتوس الجيل الجديد

المواصفات الكاملة لسيارة كيا سيلتوس 2026 الجيل الثاني.. صور

AMD 

AMD تركز على بطاقة RX 9070 XT لمواجهة أزمة ارتفاع تكاليف الذاكرة

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يكشف ميزة جديدة تحمي خصوصيتك وموتورولا تطلق ساعة ذكية بسعر اقتصادي

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد