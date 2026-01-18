أسهل طريقة لاستخراج شهادة تحركات في 2026

تسهيلا على المواطنين، تتيح وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا، والتي توضح تحركات المواطن خارج مصر وإلى داخلها خلال فترة زمنية محددة، وذلك لتقديمها إلى الجهات المختصة.

ويتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه، وفقا للبيانات المسجلة لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

استخراج شهادة التحركات إلكترونيا

ما هي شهادة التحركات

تعد شهادة التحركات من المستندات الرسمية التي يحتاجها المواطن في عدد من المعاملات، خاصة تلك المرتبطة بالسفر أو إثبات فترات التواجد داخل مصر أو خارجها خلال مدة زمنية معينة.

استخدامات شهادة التحركات

تستخدم شهادة التحركات لإثبات تحركات المواطن خارج البلاد، ويطلب تقديمها في عدد من الجهات الرسمية، ضمن إجراءات قانونية أو إدارية محددة.

وتأتي هذه الخدمة في إطار التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

طريقة إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

تقدم وزارة الداخلية خدماتها الإلكترونية من خلال موقعها الرسمي.

ويتطلب الاستفادة من هذه الخدمات إنشاء حساب شخصي على الموقع، وذلك عبر اختيار تسجيل دخول من أعلى الصفحة الرئيسية، ثم الضغط على إنشاء حساب جديد، وإدخال البيانات الشخصية الصحيحة والرقم القومي.

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا

يتم استخراج شهادة التحركات عبر موقع وزارة الداخلية من خلال مجموعة من الخطوات تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، ثم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بعد ذلك يتم الضغط على دليل الخدمات الموجود أعلى الصفحة الرئيسية، لتظهر جميع الخدمات المتاحة إلكترونيا، ثم اختيار خدمة شهادة التحركات.

يقوم المواطن بعد ذلك بملء البيانات المطلوبة، والتي تشمل اسم مقدم الطلب، الرقم القومي، الوظيفة، تاريخ الميلاد، العنوان، المحافظة، المنطقة السكنية، الجهة المقدم إليها الطلب ونوعها.

ويتم تحديد الفترة الزمنية المطلوب استخراج شهادة التحركات عنها بدقة، ثم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني لإتمام تسجيل الطلب.

مدة استخراج شهادة التحركات

تستغرق مدة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا نحو 3 أيام فقط، ويمكن استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

5 خطوات لاستخراج شهادة التحركات إلكترونيا

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

الضغط على أيقونة دليل الخدمات من الشريط العلوي.

اختيار خدمة شهادة التحركات وملء بيانات الطلب المطلوبة.

تحديد الفترة الزمنية المراد استخراج الشهادة عنها.

إتمام عملية الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الدفع المعتمدة.

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين الحصول على شهادة التحركات بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، في إطار توجه وزارة الداخلية نحو تطوير الخدمات الرقمية وتيسير الحصول على المستندات الرسمية.