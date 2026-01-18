بوابة إفريقيا الدوائية.. تحرك موسع لـ«التصديري للصناعات الطبية».. نواب: دفعة قوية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء.. وينعكس على دعم الاقتصاد الوطني

برلمانية: إطلاق «بوابة إفريقيا الدوائية» يدعم خطة الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء

ينظم المجلس التصديري للصناعات الطبية، في إطار مبادرة «معاً للتصدير»، ورشة عمل موسعة لتعزيز صادرات الأدوية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، تحت عنوان «تعزيز صادرات الدواء المصري إلى إفريقيا (السياسات واللوائح والنفاذ إلى الأسواق)».

وتأتي الورشة في سياق خطة المجلس الهادفة إلى زيادة صادرات الصناعات الطبية المصرية والوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمشاركة واسعة من كبار صناع ومصدري الدواء، ورؤساء المصانع الدوائية، وممثلي الشركات العاملة بالقطاع، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، ووزارة الخارجية.



بداية، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إعلان المجلس التصديري للصناعات الطبية عن إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية، مؤكدة أنها تمثل نقلة نوعية في دعم صناعة الدواء المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وأكدت «سعيد»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن البوابة تعد أداة مهمة لفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري داخل القارة الإفريقية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء.



وشددت عضو البرلمان على أن دعم صادرات الدواء ينعكس بشكل مباشر على تعزيز الأمن الدوائي، وتوطين الصناعة، وزيادة موارد النقد الأجنبي، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية لتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرات.

من جانبه، ثمنت النائبة شيماء نبيه ، عضو مجلس النواب، إعلان المجلس التصديري للصناعات الطبية عن إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية، مؤكدة أنها خطوة تستهدف تعزيز صادرات الدواء المصري للأسواق الإفريقية وتسهيل دخول الشركات المصرية إلى هذه الأسواق الواعدة.

وأكدت"نبيه " في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أنها خطوة ستسهم في تسهيل إجراءات التصدير، وربط المصدرين المصريين بالمستوردين والشركاء المحتملين، بما يضمن زيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح عضو النواب أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري مع القارة الإفريقية، ودعم الصناعات الطبية المحلية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية في المنطقة وتحقيق نمو مستدام للقطاع.



في سياق متصل، ثمنت النائبة سولاف درويش ، عضو مجلس النواب، إعلان المجلس التصديري للصناعات الطبية عن إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية، مؤكدة أن تعزيز قطاع الصحة فى مقدمة الرؤية الشاملة التى وضعتها الدولة لبناء الإنسان المصرى، لاسيما دوره كمحور رئيسي فى التنمية الشاملة .

وعن تعزيز دور مصر ومكانتها في صناعة الدواء، أفادت " درويش في تصريح خاص لـ " صدى البلد " بضرورة توطين صناعة المواد الخام الدوائية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات الدوائية، ودعم الابتكار، وتيسير إتاحة المستحضرات الدوائية الحديثة، بما يسهم فى تطوير القطاع الصحى المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وأكدت عضو النواب أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمى ضخم فى مجالات الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يعزز الأمن الصحى للبلاد ويضاعف حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة، خاصة إلى الأسواق الأفريقية والعربية .