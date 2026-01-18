قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير أمريكي سابق في تل أبيب: ترامب يسعى لاغتيال خامنئي خلال أيام
وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بوابة إفريقيا الدوائية.. تحرك موسع لـ«التصديري للصناعات الطبية».. نواب: دفعة قوية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء.. وينعكس على دعم الاقتصاد الوطني

أدوية
أدوية
أميرة خلف
  • برلمانية: إطلاق «بوابة إفريقيا الدوائية» يدعم خطة الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء
  • برلمانية: إطلاق «بوابة إفريقيا الدوائية» خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
  • نائبة: مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمى ضخم فى مجالات الدواء


ينظم المجلس التصديري للصناعات الطبية، في إطار مبادرة «معاً للتصدير»، ورشة عمل موسعة لتعزيز صادرات الأدوية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، تحت عنوان «تعزيز صادرات الدواء المصري إلى إفريقيا (السياسات واللوائح والنفاذ إلى الأسواق)».

وتأتي الورشة في سياق خطة المجلس الهادفة إلى زيادة صادرات الصناعات الطبية المصرية والوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمشاركة واسعة من كبار صناع ومصدري الدواء، ورؤساء المصانع الدوائية، وممثلي الشركات العاملة بالقطاع، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، ووزارة الخارجية.


بداية، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إعلان المجلس التصديري للصناعات الطبية عن إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية، مؤكدة أنها تمثل نقلة نوعية في دعم صناعة الدواء المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وأكدت «سعيد»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن البوابة تعد أداة مهمة لفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري داخل القارة الإفريقية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء.


وشددت عضو البرلمان على أن دعم صادرات الدواء ينعكس بشكل مباشر على تعزيز الأمن الدوائي، وتوطين الصناعة، وزيادة موارد النقد الأجنبي، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية لتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرات.

من جانبه، ثمنت النائبة شيماء نبيه ، عضو مجلس النواب، إعلان المجلس التصديري للصناعات الطبية عن إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية، مؤكدة أنها خطوة تستهدف تعزيز صادرات الدواء المصري للأسواق الإفريقية وتسهيل دخول الشركات المصرية إلى هذه الأسواق الواعدة.

وأكدت"نبيه " في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أنها خطوة ستسهم في تسهيل إجراءات التصدير، وربط المصدرين المصريين بالمستوردين والشركاء المحتملين، بما يضمن زيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح عضو النواب أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري مع القارة الإفريقية، ودعم الصناعات الطبية المحلية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية في المنطقة وتحقيق نمو مستدام للقطاع.


في سياق متصل، ثمنت النائبة سولاف درويش ، عضو مجلس النواب، إعلان المجلس التصديري للصناعات الطبية عن إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية، مؤكدة أن تعزيز قطاع الصحة فى مقدمة الرؤية الشاملة التى وضعتها الدولة لبناء الإنسان المصرى، لاسيما  دوره كمحور رئيسي فى التنمية الشاملة .

وعن تعزيز دور مصر ومكانتها في صناعة الدواء، أفادت "  درويش في تصريح خاص لـ " صدى البلد " بضرورة توطين صناعة المواد الخام الدوائية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز  التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات الدوائية، ودعم الابتكار، وتيسير إتاحة المستحضرات الدوائية الحديثة، بما يسهم فى تطوير القطاع الصحى المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وأكدت عضو النواب أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمى ضخم فى مجالات الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يعزز الأمن الصحى للبلاد ويضاعف حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة، خاصة إلى الأسواق الأفريقية والعربية .

الأدوية المصرية أدوية صادرات الاقتصاد القطاع الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

الأهلي

موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

بمشاركة 18 دولة.. طلاب الأزهر يحققون مراكز متقدمة في مبادرة الأسبوع العربي للبرمجة

بمشاركة 18 دولة.. طلاب الأزهر يحققون مراكز متقدمة في الأسبوع العربي للبرمجة

مدفع الإفطار.. كتاب يأخذ أطفال معرض الكتاب في رحلة رمضانية حول العالم من جناح الأزهر

مدفع الإفطار.. كتاب يأخذ أطفال معرض الكتاب في رحلة رمضانية حول العالم من جناح الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في حديث القرآن عن اللبن.. اليوم

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الإعجاز في حديث القرآن عن اللبن

بالصور

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد