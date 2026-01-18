روشتة برلمانية لتعزيز مكانة مصر في صناعة الدواء بأفريقيا

ثمنت النائبة سولاف درويش ، عضو مجلس النواب، إعلان المجلس التصديري للصناعات الطبية عن إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية، مؤكدة أن تعزيز قطاع الصحة فى مقدمة الرؤية الشاملة التى وضعتها الدولة لبناء الإنسان المصرى، لاسيما دوره كمحور رئيسي فى التنمية الشاملة .

وعن تعزيز دور مصر ومكانتها في صناعة الدواء، أفادت " درويش في تصريح خاص لـ " صدى البلد " بضرورة توطين صناعة المواد الخام الدوائية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات الدوائية، ودعم الابتكار، وتيسير إتاحة المستحضرات الدوائية الحديثة، بما يسهم فى تطوير القطاع الصحى المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وأكدت عضو النواب أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمى ضخم فى مجالات الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يعزز الأمن الصحى للبلاد ويضاعف حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة، خاصة إلى الأسواق الأفريقية والعربية .

ويشار إلى أن ينظم المجلس التصديري للصناعات الطبية، في إطار مبادرة «معاً للتصدير»، ورشة عمل موسعة لتعزيز صادرات الأدوية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، تحت عنوان «تعزيز صادرات الدواء المصري إلى إفريقيا (السياسات واللوائح والنفاذ إلى الأسواق)».

وتأتي الورشة في سياق خطة المجلس الهادفة إلى زيادة صادرات الصناعات الطبية المصرية والوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمشاركة واسعة من كبار صناع ومصدري الدواء، ورؤساء المصانع الدوائية، وممثلي الشركات العاملة بالقطاع، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، ووزارة الخارجية.