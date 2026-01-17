قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وضع خريطة عمل للنواب الجدد بالجيزة لخدمة المواطنين
فتح باب السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم غدا.. اعرف شروط الاستحقاق
فوائد خارقة .. لن تتوقع تأثير فول الصويا على الجسم
حيوانات برية محظورة .. صدمة في سوق ديانا بالأزبكية | شاهد
وصول منتخب مصر إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة نيجيريا
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 17-1-2026
17 مستشفى و207 وحدات ومراكز طبية جاهزة لمنظومة التأمين الشامل بكفر الشيخ
مدرب السنغال: المغرب هو المرشح لاقتناص كأس أفريقيا لكننا نجحنا في الفوز على مصر
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع حدائق "تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة
وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الخلايا الشمسية
قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد
حقيقة انسحاب هاني سري الدين من انتخابات رئاسة حزب الوفد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر تناول الأدوية منتهية الصلاحية .. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

درةدرة تخطف الأنظار بفستان مخملي برفقة زوجها.. شاهد

الغازللحماية من الموت.. نصائح لمنع تسرب الغاز في المنزل

النومنموذج «ذكي» يتنبأ بـ 130 مرضاً خلال ليلة نوم واحدة

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًابدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفءخالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

الأدوية منتهية الصلاحيةقبل ما تاخد الأدوية منتهية الصلاحية.. اعرف المخاطر

تريند الشاي المغليتريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطولغير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

النائب صالح عبد المنعم راغب

برلماني: رسالة ترامب للرئيس السيسي تعكس ثقة دولية في القيادة المصرية

القبطان محمود جبر

المؤتمر: رسالة ترامب للرئيس السيسي تأكيد دولي على ثقل مصر ودورها المحوري

النائب محمد عبد الفتاح آدم

برلماني: مشروعات الطاقة المتجددة تشهد طفرة غير مسبوقة ومشروع "أوبيليسك" بنجع حمادي نموذج عالمي

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

