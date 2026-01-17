قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: حوافز جديدة لشركات البترول والغاز والتعدين لزيادة الاستكشاف والإنتاج .. وأول مسح جوي شامل للثروات المعدنية.. تنويع مصادر إمدادات الغاز
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا
وشه حلو على المصريين .. من هو جلال جيد حكم مباراة مصر ونيجيريا؟
الجيش السوري: نهيب بالمدنيين في غرب الفرات الابتعاد عن مواقع عناصر العمال الكردستاني وقسد بشكل فوري
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
مرأة ومنوعات

قبل ما تاخد الأدوية منتهية الصلاحية.. اعرف المخاطر

الأدوية منتهية الصلاحية
الأدوية منتهية الصلاحية
هاجر هانئ

نستخدم جميعا الأدوية في وقت ما. ومع ذلك، فإن تاريخ انتهاء صلاحيتها هو جزء مهم من تحديد ما إذا كان الاستخدام آمنا وسيعمل كما هو مقصود. تشكل الأدوية منتهية الصلاحية مخاطر - خاصة بالنسبة للأدوية المنقذة للحياة مثل الأنسولين وEpiPens - حيث يصبح فقدان الفاعلية مصدر قلق بالغ. على الرغم من أن العديد من الأدوية غير الأساسية قد تعمل بشكل جيد بعد انتهاء الصلاحية، فمن الأفضل استشارة طبيبك.

يمكن العثور على تاريخ انتهاء الصلاحية مطبوعا على الملصق أو مختوما على الزجاجة أو الكرتون، وأحيانا بعد "EXP". من المهم معرفة تاريخ انتهاء صلاحية الدواء الخاص بك والالتزام به. استخدام الأدوية منتهية الصلاحية محفوف بالمخاطر وربما يضر بصحتك.

يمكن أن تكون الأدوية منتهية الصلاحية محفوفة بالمخاطر

يمكن أن يكون الدواء منتهي الصلاحية أقل فعالية أو محفوف بالمخاطر بسبب تغيير في التركيب الكيميائي أو انخفاض القوة. وفقا للخبراء، فإن عدد قليل من الأدوية معرضة لخطر كبير من النمو البكتيري والمضادات الحيوية شبه القوية التي تفشل في علاج الالتهابات. هذه تؤدي إلى أمراض أكثر خطورة ومقاومة للمضادات الحيوية. بمجرد انقضاء تاريخ انتهاء الصلاحية، ليس هناك ما يضمن أن الدواء سيكون آمنا وفعالا. إذا انتهت صلاحية دواءك، فلا تستخدمه.

تأكد من التحدث دائما مع طبيبك بشأن المخاوف التي لديك بشأن سلامة الدواء الخاص بك، حيث يمكنهم تحديد المخاطر الكامنة وراء الأدوية منتهية الصلاحية وإعلامك ما إذا كان الدواء المنتهي الصلاحية الذي تفكر فيه يستحق المخاطرة.
 

صناعة الأدوية

ما هي الأدوية منتهية الصلاحية التي يمكن أن تكون خطيرة؟

تشمل بعض الأدوية منتهية الصلاحية التي يمكن أن تكون خطرة ما يلي:

يستخدم النيتروستات، الذي يستخدم لعلاج الذبحة الصدرية أو آلام الصدر، أيضا لعلاج النوبات القلبية.

ينهار الأنسولين بسرعة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، مما يجعله أقل فعالية. يمكن أن يسبب أيضا ارتفاع السكر في الدم، أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، ومضاعفات مميتة أخرى.

يستخدم EpiPen لوقف ردود الفعل التحسسية التي قد تهدد الحياة، مثل الحساسية المفرطة. ينهار بسرعة بعد انتهاء صلاحيته وقد يكون غير قادر على منع الحساسية.

يمكن أن تصبح المضادات الحيوية السائلة ملوثة بالبكتيريا بعد انتهاء صلاحيتها.

يمكن أن تصبح قطرات العين منتهية الصلاحية ملوثة وتؤدي إلى العدوى.

يكون دواء تحديد النسل أقل فعالية بمجرد مرور تاريخ انتهاء صلاحيته، مما يؤدي إلى حالات الحمل غير المرغوب فيها والنزيف المفاجئ والاكتشاف.


 

المصدر:timesnownews

الأدوية الأدوية منتهية الصلاحية دواء تحديد النسل الحساسية

بالصور

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
