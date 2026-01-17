قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. عرض أوروبي من الدوريات الكبرى يعطل تجديد نجم الأهلي
أخبار التوك شو| كواليس خطيرة يكشفها مصطفى بكري عن ثورة يناير .. حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية
4 مباريات قوية فى ختام الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر اليوم
أسعار السكر والزيت والدقيق في التموين اليوم السبت 17-1-2026
الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو
موعد مباراة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
أسامة حسن يوجه رسالة دعم لـ حسن شحاتة: ربنا يشفيك ويعافيك
عاهد بسيسو: رؤية حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة مبنية على الخطة المصرية
نداء عاجل من الجيش السوري بعدم دخول المدنيين إلى ريف حلب
تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة
هل مر النبي على مصر في ليلة الإسراء والمعراج؟.. علي جمعة: زارها مرتين
أحزاب: المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تعكس محورية الدور المصري في دعم الدولة الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
أسماء عبد الحفيظ

يُعد تناول الطعام في ساعات الليل من أكثر العادات التي تثير القلق لدى الراغبين في فقدان الوزن، إذ يربط كثيرون بين العشاء المتأخر وزيادة الدهون.

إلا أن الحقيقة العلمية لا تتوقف عند توقيت الوجبة فقط، بل ترتبط بكيفية تعامل الجسم مع الطعام ليلًا، وهو ما يوضحه الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام.

لماذا يُعد الليل أضعف وقت لجهاز الحرق؟

لماذا يُعد الليل أضعف وقت لجهاز الحرق؟ 

أوضح الدكتور أحمد صبري أن جهاز الحرق يصل إلى أدنى مستوياته خلال ساعات الليل، نتيجة انخفاض نشاط الهرمونات المسؤولة عن التمثيل الغذائي.

وقال في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن ساعات الليل هي أضعف وقت لعمل جهاز الحرق، حيث يقل نشاط الجسم بشكل عام، ويتحول من مرحلة الحرق إلى مرحلة تخزين الدهون."

وأشار إلى أن قلة الحركة والاستعداد للنوم يساهمان في تقليل استهلاك السعرات الحرارية، ما يجعل الجسم أقل قدرة على التعامل مع الوجبات الثقيلة.

هل يؤدي العشاء المتأخر إلى زيادة الوزن؟

وأشار استشاري التغذية العلاجية، إلى إن تناول وجبات دسمة في وقت متأخر من الليل يؤدي غالبًا إلى تخزين السعرات الحرارية على هيئة دهون.

وأوضح قائلًا: بعد تناول العشاء تقل قدرة الجسم على الحرق بشكل كبير، وإذا كانت الوجبة غنية بالدهون أو النشويات البسيطة، فإنها تتحول مباشرة إلى دهون مخزنة.

لذلك يُنصح بتقليل كمية العشاء أو تجنب الوجبات الثقيلة ليلًا، خاصة لمن يسعون إلى فقدان الوزن.

هل يُعد الاستغناء عن العشاء حلًا للتخسيس؟

أكد الدكتور أحمد صبري أن تقليل العشاء أو الاستغناء عنه في بعض الحالات قد يساعد على تحسين عملية الحرق، بشرط أن يتم ذلك بشكل صحي.

وقال: الاستغناء عن العشاء يتيح للجسم الدخول في حالة حرق أفضل، ويساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع، ما دام الشخص لا يعاني من مشكلات صحية.

وأشار إلى أن طبيعة العمل أو نمط الحياة قد يفرض على بعض الأشخاص تناول وجبة ليلية.

ماذا نأكل إذا اضطررنا لتناول العشاء؟

في حال الاضطرار لتناول العشاء، ينصح الدكتور أحمد صبري بالاعتماد على الأطعمة الخفيفة والغنية بالألياف والبروتين، لما لها من دور في تقليل امتصاص الدهون والنشويات.

أفضل اختيارات العشاء الصحي:

  • سلطة خضراء
  • سلطة جبن
  • سلطة تونة
  • الفشار
  • البطاطا المشوية أو المسلوقة

وأوضح قائلًا: الألياف تساعد على تقليل امتصاص الدهون والكربوهيدرات، ما يجعل الوجبة الليلية أقل تأثيرًا على الوزن.

لماذا تُعد الألياف عنصرًا أساسيًا في وجبة العشاء؟

تلعب الألياف دورًا مهمًا في تحسين الهضم وتقليل الشعور بالجوع ليلًا، فضلًا عن قدرتها على تنظيم امتصاص السكريات.

وأكد الدكتور أحمد صبري، على أن في حال وجود نشويات مثل البطاطا، فإن احتواء الوجبة على الألياف يساعد الجسم على التعامل معها بصورة أفضل.

إليكم الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/1ysdFrRoNas?t=4&feature=share

وجبة ليلية زيادة الوزن الأكل وزيادة الدهون العشاء المتأخر وزيادة الدهون فقدان الوزن لماذا يُعد الليل أضعف وقت لجهاز الحرق ماذا نأكل إذا اضطررنا لتناول العشاء الطعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

حالة الطقس

أمطار على هذه المناطق .. بيان عاجل من الأرصاد

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الأهلي

نادي الرياض السعودي يخطف صفقة الأهلي الجديدة.. ماذا حدث في الميركاتو؟

ترشيحاتنا

جرينلاند

دولة أوربية تعلن إرسال عسكري واحد إلى جرينلاند لحماية الجزيرة

قوات قسد

سوريا .. قوات قسد تنسحب من غرب الفرات ابتداءً من صباح السبت

ميلانيا ترامب

رسالة إلى الشباب .. ميلانيا ترامب تشجع على استخدام الذكاء الاصطناعي

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد