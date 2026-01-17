الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

يُعد تناول الطعام في ساعات الليل من أكثر العادات التي تثير القلق لدى الراغبين في فقدان الوزن، إذ يربط كثيرون بين العشاء المتأخر وزيادة الدهون.

إلا أن الحقيقة العلمية لا تتوقف عند توقيت الوجبة فقط، بل ترتبط بكيفية تعامل الجسم مع الطعام ليلًا، وهو ما يوضحه الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام.

لماذا يُعد الليل أضعف وقت لجهاز الحرق؟

أوضح الدكتور أحمد صبري أن جهاز الحرق يصل إلى أدنى مستوياته خلال ساعات الليل، نتيجة انخفاض نشاط الهرمونات المسؤولة عن التمثيل الغذائي.

وقال في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن ساعات الليل هي أضعف وقت لعمل جهاز الحرق، حيث يقل نشاط الجسم بشكل عام، ويتحول من مرحلة الحرق إلى مرحلة تخزين الدهون."

وأشار إلى أن قلة الحركة والاستعداد للنوم يساهمان في تقليل استهلاك السعرات الحرارية، ما يجعل الجسم أقل قدرة على التعامل مع الوجبات الثقيلة.

هل يؤدي العشاء المتأخر إلى زيادة الوزن؟

وأشار استشاري التغذية العلاجية، إلى إن تناول وجبات دسمة في وقت متأخر من الليل يؤدي غالبًا إلى تخزين السعرات الحرارية على هيئة دهون.

وأوضح قائلًا: بعد تناول العشاء تقل قدرة الجسم على الحرق بشكل كبير، وإذا كانت الوجبة غنية بالدهون أو النشويات البسيطة، فإنها تتحول مباشرة إلى دهون مخزنة.

لذلك يُنصح بتقليل كمية العشاء أو تجنب الوجبات الثقيلة ليلًا، خاصة لمن يسعون إلى فقدان الوزن.

هل يُعد الاستغناء عن العشاء حلًا للتخسيس؟

أكد الدكتور أحمد صبري أن تقليل العشاء أو الاستغناء عنه في بعض الحالات قد يساعد على تحسين عملية الحرق، بشرط أن يتم ذلك بشكل صحي.

وقال: الاستغناء عن العشاء يتيح للجسم الدخول في حالة حرق أفضل، ويساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع، ما دام الشخص لا يعاني من مشكلات صحية.

وأشار إلى أن طبيعة العمل أو نمط الحياة قد يفرض على بعض الأشخاص تناول وجبة ليلية.

ماذا نأكل إذا اضطررنا لتناول العشاء؟

في حال الاضطرار لتناول العشاء، ينصح الدكتور أحمد صبري بالاعتماد على الأطعمة الخفيفة والغنية بالألياف والبروتين، لما لها من دور في تقليل امتصاص الدهون والنشويات.

أفضل اختيارات العشاء الصحي:

سلطة خضراء

سلطة جبن

سلطة تونة

الفشار

البطاطا المشوية أو المسلوقة

وأوضح قائلًا: الألياف تساعد على تقليل امتصاص الدهون والكربوهيدرات، ما يجعل الوجبة الليلية أقل تأثيرًا على الوزن.

لماذا تُعد الألياف عنصرًا أساسيًا في وجبة العشاء؟

تلعب الألياف دورًا مهمًا في تحسين الهضم وتقليل الشعور بالجوع ليلًا، فضلًا عن قدرتها على تنظيم امتصاص السكريات.

وأكد الدكتور أحمد صبري، على أن في حال وجود نشويات مثل البطاطا، فإن احتواء الوجبة على الألياف يساعد الجسم على التعامل معها بصورة أفضل.

